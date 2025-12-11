Contação de histórias, mesas literárias e atrações artísticas: confira a programação da Feira do Livro em Canela

A 24ª Feira do Livro Josué Guimarães, em Canela, se consolida como o mais importante evento literário da cidade. Com uma programação diversa, envolvendo momentos de contação de histórias, mesas de discussão, sessões de lançamentos de livros e de autógrafos, e atrações musicais e artísticas, a feira segue até domingo, dia 14, e deve atrair ainda mais público para visitar Canela, se somando aos atrativos do 38º Sonho de Natal.

Entre os destaques da programação musical para esta quinta-feira, dia 11, está a apresentação do pocket show “O Som do Vento”, no Multipalco, às 20h. Nele o acordeon é o protagonista e músicas clássicas natalinas são executadas, prometendo emocionar o público.

Já na sexta-feira, 12, o Grupo de Cordas da Universidade de Caxias do Sul leva ao público seu repertório instrumental, com músicas de câmara e de óperas famosas. A apresentação está marcada também para a noite.

Abrindo o último final de semana de Feira do Livro, no sábado, 13, o Coral Jovem de Novo Hamburgo apresenta a “Cantata de Natal”, tradicional espetáculo musical que celebra o nascimento de Jesus Cristo, combinando canto, música e teatro – bastante comum em comunidades de etnia germânica. A apresentação acontece às 20h.

No domingo, quando a feira literária deste ano acaba, o público poderá conferir o espetáculo teatral “Os consertadores de histórias”, às 13h30, e, às 17h30, todos são convidados a prestigiar a cerimônia de encerramento do evento, com a presença do patrono da 24ª edição, Clayton Opptiz.

Além da programação musical e artística, até domingo também estão previstos momentos de contação de histórias, mesa de discussão, e as paradinhas de Natal e dos parques temáticos e atrativos turísticos.

Alteração na programação em virtude do clima

Os fortes ventos e a chuva que atinge o Rio Grande do Sul motivaram alterações na programação da 24ª Feira do Livro. As atividades previstas para a tarde de terça-feira, 9, já haviam sido transferidas. Com a continuidade da instabilidade climática e para garantir o conforto e segurança de todos os envolvidos, a Prefeitura Municipal decidiu promover mais algumas adequações.

As contações de história envolvendo as alunas do curso de Magistério da Escola Danton Corrêa da Silva, marcadas para esta terça e quarta-feira, foram canceladas. A agendada dessa atividade se mantém para a quinta-feira, dia 11, no Multipalco, às 15h30.

Outra alteração envolve a mesa “Diálogos literários com escritores canelenses”, mediada pelo jornalista Márcio Cavalli, que aconteceria na terça-feira, foi transferida para domingo, dia 14, às 17h.

Na quarta-feira estava prevista a mesa “Palavras que florescem – Mulheres na literatura”, que foi transferida para sábado, dia 13, às 17h30. Ajustando a programação, o filme dançado “No mundo de Josué – A história de muitas histórias” foi antecipado para às 16h30 neste dia.

Em caso da instabilidade climática se manter, podem ocorrer novas alterações na programação, que serão oportunamente comunicadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Canela e do 38º Sonho de Natal – no qual a Feira do Livro está inserida.

Confira a programação atualizada:

Quinta-feira (11/12)

10h – Apresentação dos curtas “Canela Flâneur” e “O armário interior”, de Felipe Mazzurana e Joni Neto – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

13h30 – Contação de histórias “Contos e Lendas do Sul”, com a Faces Produções

15h30 – Contação de histórias por alunas do curso de Magistério da Escola Estadual Danton Corrêa da Silva

17h30 – Palestra “Perfil da Biblioteca do Canella”, com Cilon Estivalet – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

20h – Musical com O Som do Vento – Praça João Corrêa/Multipalco

Sexta-feira (12/12)

10h – Apresentação de poemas Hai Kay e cordel por alunas da Escola Barão do Rio Branco

13h30 – Contação de história – A Lenda do Negrinho do Pastoreio – Cia Lisi Berti

15h30 – Contação de história – A Gralha azul – Professora Lu

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

17h30 – Mesa “Agentes territoriais da cultura”, com Ana Paula Marcante do Ministério da Cultura (Minc).

19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais)

20h – Grupo de Cordas da UCS

Sábado (13/12)

10h – Contação de história – A Lenda do Negrinho do Pastoreio – Cia Lisi Berti

13h30 – Espetáculo Teatral “Os Consertadores de Histórias”, da Lelei Produções

15h30 – Leitura do Livro “A Araucária e a Gralha azul” – Livro em quatro idiomas com tradução em libras – com o Cacique Maurício, Fernando Gomes e Dança Kaingang – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

16h30 – Filme dançado “No mundo de Josué – A história de muitas histórias”, da Academia de Danças Neusa Martinotto.

17h30 – Mesa “Palavras que florescem – Mulheres na literatura” – Mediação de Ana Rita Calazans Perine – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais)

20h – Coral Jovem de Novo Hamburgo – Cantata de Natal

Domingo (14/12)

10h – Mesa “Educação Antirracista”, com o Coletivo Sankofa – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

13h30 – Espetáculo Teatral “Os Consertadores de Histórias”, da Lelei Produções

15h30 – Evento de tradução da Constituição de 1988 para a língua Kaingang

17h – Mesa “Diálogos literários com escritores canelenses” – Mediação de Márcio Cavalli – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

17h30 – Cerimônia de encerramento 24ª Feira do Livro de Canela, com o patrono Clayton Oppitz

20h – Show musical Noellas

