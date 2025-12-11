Doces momentos da história de Canela no Encontro com a Memória desta sexta-feira, 12/12

Memorial Canela encerra eventos do ano com o tema “As confeiteiras”

Inez, Irene, Maria Helena, Martha, Minda, Nina. Mais do que simples nomes próprios de pessoas que integram a vida social e econômica local, essas seis denominações têm em comum uma atividade que já se tornou tradição de Canela. Elas são doceiras, por vocação própria e legado familiar, empreendedoras de ontem e da atualidade. Quatro estarão compartilhando esses doces momentos da história canelense, a convite do Memorial Canela, a partir das 19h desta sexta-feira, dia 12 de dezembro, na sexta e última edição do Encontros com a Memória neste ano, com o tema “As confeiteiras”.

O evento que fecha as iniciativas do Memorial Canela no ano em curso terá as participações de Inez Filomena dos Santos, filha da doceira Minda Miloca dos Santos; Maria Helena Brentano, ela própria sócia de confeitaria e filha de Irene Arend Brentano; Martha Nicodemo Saul e Nina Rosa dos Reis de Athayde. Como nas ocasiões anteriores, este Encontro também terá uma atração musical, desta vez com o jovem violinista Eduan Bernardes.

Os Encontros com a Memória têm o patrocínio do Fundo Social Sicredi e apoio da Água das Hortênsias e da Dauper Alimentos – e ocorrem no Espaço Sicredi João Pessoa. Como todas as atividades do Memorial Canela, são gratuitos e abertos ao público.

Sobre o Memorial Canela

A Associação de Desenvolvimento e Preservação da Memória e Cultura de Canela, mais conhecida como “Memorial Canela”, foi criada em setembro de 2022, para valorização da história e da cultura do município. Fundada por pessoas interessadas na preservação de seu patrimônio, é uma organização sem fins lucrativos, mantida por seu quadro de associados e doações de empresas e instituições.