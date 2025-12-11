Edição 699, de 11 de dezembro de 2025



Destaques da semana:



– Final de semana terá programação recheada no 38º Sonho de Natal

Espetáculos como a Paradinha de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”, o Desfile dos Parques Temáticos, o Show Jingle Bells Sax e a emocionante Descida do Papai Noel dominam a agenda da cidade.

Página 2



– Falta um mês para o Rodeio do CTG Querência

Preparativos já movimentam a comunidade tradicionalista.

Página 4



–Operação Colombus: PC de Canela prende dono de construtora e desmonta rede criminosa em esquema imobiliário milionário

R$ 6,4 milhões em prejuízo: operação mobilizou 70 policiais, cumpriu mandados em quatro cidades e bloqueou bens após revelar fraude sofisticada com obras paralisadas, vendas duplicadas e títulos falsos.

Página 24



