Edição 699, de 11 de dezembro de 2025

Destaques da semana:
– Final de semana terá programação recheada no 38º Sonho de Natal
Espetáculos como a Paradinha de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”, o Desfile dos Parques Temáticos, o Show Jingle Bells Sax e a emocionante Descida do Papai Noel dominam a agenda da cidade.
Página 2
– Falta um mês para o Rodeio do CTG Querência
Preparativos já movimentam a comunidade tradicionalista.
Página 4
–Operação Colombus: PC de Canela prende dono de construtora e desmonta rede criminosa em esquema imobiliário milionário
R$ 6,4 milhões em prejuízo: operação mobilizou 70 policiais, cumpriu mandados em quatro cidades e bloqueou bens após revelar fraude sofisticada com obras paralisadas, vendas duplicadas e títulos falsos.
Página 24