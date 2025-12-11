Escritor, engenheiro, empreendedor e patrono: conheça a trajetória do canelense Clayton Opptiz

Aos 76 anos, o canelense Clayton Raimundo Opptiz foi escolhido patrono da 24ª Feira do Livro da cidade, uma homenagem prestada pela Prefeitura Municipal e recebida com muita emoção pelo escritor em agosto deste ano. Grande incentivador da leitura e engenheiro agrônomo de formação, ele sempre viveu rodeado pelos livros, mas depois da aposentadoria decidiu adotar um novo ofício e, assim, abriu uma livraria e passou a se dedicar à escrita.

Opptiz nasceu em Canela em 15 de junho de 1949, filho dos também canelenses Osmildo e Nair. Na casa localizada na Rua João Pessoa, onde hoje funciona a Livraria Bambu, da qual é proprietário, ele cresceu vendo seus pais sempre envolvidos com livros, apesar de afirmar que na época os títulos não eram tão acessíveis – a leitura era mais focada em coletâneas científicas, a leitura de ficção não era tão popular e nem difundida. Apesar disso, Clayton garante que essa foi uma das boas referências familiares que teve e o levaram a se relacionar com a leitura, e indica isso a todos. “Uma criança que vê o pai e a mãe falando que livros são bons, vai entender que livros são bons, então levará isso para a vida”, garante ele.

Aos 12 anos, o escritor ganhou seu primeiro livro: o clássico “Assassinato na Rua Morgue” de Edgar Allan Poe, presente do seu padrinho Julio Schmitt. Na época, Clayton diz não ter entendido muito o que era a história, dadas as palavras rebuscadas e o texto complexo. A partir disso, a leitura se tornou sua companheira para viajar no mundo da imaginação, para fugir de momentos ruins ou alegrar os bons. “Quando leio obras em que o autor teve uma grande sacada na história, na mesma hora penso: por que eu não tive essa ideia?”, conta.

O escritor canelense é engenheiro agrônomo graduado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desde 1973, e atuou por muitos anos com consultoria de qualidade na Josapar, uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil, localizada na zona sul do estado. Seu primeiro livro, “Mudando comportamentos no trabalho”, lançado em 1999, inclusive, versava sobre o Programa 5S de Qualidade, o qual ajudou a implantar na Josapar.

Contador de histórias nato, a segunda obra de autoria de Clayton Opptiz foi uma homenagem aos pais no aniversário de casamento. “Resolvi contar a história deles e dei de presente de Natal”, relata ele. Com a mesma lógica, escreveu mais textos sobre a vida do grupo de amigos da juventude, com quem ainda se reúne hoje em dia em encontros periódicos.

Depois da aposentadoria, o escritor passou a buscar atividades para se envolver e, nessa procura, encontrou o curso “Escrevendo Narrativas Breves” do Programa UCS Sênior, da Universidade de Caxias do Sul. Lá, durante 6 anos, foi aluno da professora de literatura Bel Porazza, dando corpo aos textos que já produzia e adquirindo conhecimento sobre as técnicas de escrita, formatos literários, estilos, etc.

Um homem com fortes raízes familiares e casado há 53 anos com a esposa Regina, com quem tem quatro filhos, que resultaram em cinco netos, Clayton Opptiz decidiu, em 2023, empreender. O que já era paixão virou seu negócio e, com ele, deixou de ser apenas um contador de histórias, mas também um empresário do ramo livreiro.

A Livraria Bambu foi instalada no prédio erguido no mesmo endereço da casa onde ele nasceu. Mais do que uma simples livraria, é um “lugar de livros, cultura e convívio”, como diz o slogan da empresa. Para Clayton, o local foi criado com o propósito de incentivar a leitura, ajudar na divulgação dos autores canelenses e da região e apoiar a boa literatura. “Ler um livro não é só conhecer novos personagens, conhecer o enredo que o escritor desenvolveu. O livro é muito mais do que isso”, declarou.

Atualmente, além de se dedicar à Livraria Bambu, Opptiz está trabalhando em uma nova obra, focada em contos. Espera lançá-la até a 25ª edição da Feira do Livro de Canela, em 2026.

Em agosto deste ano, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, convidou oficialmente Clayton Opptiz para ser o patrono da 24ª Feira do Livro Josué Guimarães. A escolha seguiu a indicação do homenageado da edição passada do evento, o escritor Pedro Oliveira, amigo do patrono de 2025.

De acordo com a diretora de Cultura de Canela, Sabrina Sá, essa indicação se deu pela forte relação de Clayton Opptiz com a arte e a literatura canelense. “Depois que abriu a Livraria Bambu, ele passou a receber no espaço um Clube do Livro, encontros do Clube de Xadrez da cidade e também grupo de crochê de mulheres”, explica.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela