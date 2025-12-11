GDE e Bola 8 decidem nesta quinta o título da elite do futsal canelense no Carlinhos da Vila

O futsal de Canela chega ao seu capítulo final nesta quinta-feira, 11 de dezembro, quando Bola 8/R7 e GDE – Galera da Estevão entram em quadra, às 20 horas, para o jogo que define o campeão da Série Ouro 2025. A partida acontece no Ginásio Carlinhos da Vila e promete casa cheia, rivalidade à flor da pele e um futebol de alto nível.

No primeiro duelo da decisão, na segunda-feira (8), o Bola 8 levou a melhor e venceu por 2 a 1, conquistando a vantagem mínima para o reencontro. Agora, a GDE precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, o título será decidido nos pênaltis.

O confronto coloca frente a frente dois momentos diferentes do futsal local. O Bola 8, multicampeão e potência histórica da cidade, busca mais um troféu para a galeria. Já a GDE, finalista pela primeira vez na elite, tenta coroar uma temporada de superação, intensidade e crescimento, depois de eliminar o forte JA Futsal nas semifinais.

Ingresso solidário será destinado à Assistência Social

Quem for acompanhar a decisão no ginásio deverá contribuir com 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite. Toda a arrecadação será destinada à Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela, reforçando o caráter comunitário do evento esportivo.

Jogo com transmissão ao vivo

A final terá transmissão completa pelo Portal da Folha TV, no YouTube, levando emoção e qualidade para quem não puder estar no ginásio:

https://www.youtube.com/live/gs23XDxZ5VM

Equipe de transmissão:

Narração: Fio Locutor

Técnica: Sérgio Rocha

Direção Jornalística: Francisco Rocha

Apoio

Círculo Saúde

Teksul

ABO / AdylNet

Hanel Madeiras Tratadas

RCM Agropet

Minha Cor Tintas

Prefeitura de Canela

Sirtoli Corretora

Mercado Ideal – Conveniência

Evers Segurança e Eventos