Produção de flores embeleza e promove integração com o meio ambiente na Escola Santos Dumont

A produção de flores ornamentais desenvolvida na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santos Dumont, na localidade do Chapadão, em Canela, tem se destacado como uma importante iniciativa de educação ambiental e integração dos alunos com a natureza. Além da tradicional horta mantida pela comunidade escolar, a plantação de flores no pátio do educandário torna o ambiente mais acolhedor e agradável para todos.

De acordo com a diretora Maristela de Oliveira, o projeto de cultivo de flores, iniciado em 1999, tornou-se uma das principais ações da Escola. A iniciativa é coordenada pelo professor Dari Luiz Bedin e conta com o envolvimento de alunos, servidores e demais integrantes da comunidade. A espécie cultivada é a estátice, cujo nome deriva do grego statice, que significa “permanente” ou “estático” — uma referência à durabilidade da planta, cujas flores podem ser mantidas secas por longos períodos sem perder a beleza.

Até o final deste ano, a previsão é de produzir 1.200 buquês. Até o momento, cerca de 900 unidades já foram comercializadas, com valor médio de R$ 20,00. A arrecadação é administrada pelo Círculo de Pais e Mestres (CPM) e revertida em materiais pedagógicos e melhorias na infraestrutura da instituição.

Paralelamente, o Projeto de Horta Escolar também segue em desenvolvimento contínuo, com o cultivo de diversas variedades de verduras e a participação ativa de estudantes e professores.

SOBRE O PROJETO

As atividades têm início em março, com o plantio das sementes em bandejas. Em maio, as mudas são transplantadas para o solo. A colheita das flores ocorre a partir de setembro, quando os buquês são montados e posteriormente comercializados na comunidade escolar e em estabelecimentos parceiros.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela



