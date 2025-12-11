Profissionais de Educação Inclusiva de Canela participam de capacitação do TEAcolhe

Na manhã desta quarta-feira, dia 10, o Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (Cadie) sediou uma ação de educação permanente promovida pela Coordenação de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela, em parceria com o Centro Macrorregional de Referência CMR TEAcolhe Gramado. A atividade foi voltada aos profissionais de Educação Especial Inclusiva da rede municipal de Canela.

Conforme a coordenadora da Educação Especial Inclusiva, Alexandra Renck, o encontro teve como objetivo debater e compreender o novo decreto, sanando dúvidas relacionadas ao seu conteúdo, além de promover a troca de ideias e experiências na área de Educação Inclusiva.

Sobre o programa

O Programa TEAcolhe RS é uma iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde que busca implementar a Lei Estadual nº 15.322/2019, a qual institui a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo no Rio Grande do Sul. A legislação visa garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com autismo, estimulando o desenvolvimento pessoal, a inclusão social, a cidadania e o apoio às famílias.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela