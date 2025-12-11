Roberto Carlos, Caravana da Coca-Cola, desfiles e shows são atrações do 40° Natal Luz de Gramado neste final de semana

O 40° Natal Luz de Gramado terá programação cultural e artística intensa no próximo final de semana. Além dos tradicionais espetáculos, Gramado vai receber atrações especiais. Entre os destaques, está o show do cantor Roberto Carlos para a gravação do Especial de Final de Ano da TV Globo, que ocorre nesta sexta-feira (12), a partir das 21h, nos pavilhões do Serra Park. No show, o cantor fará duetos com artistas convidados, como Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, João Gomes e Supla, além de repetir o encontro com a atriz Sophie Charlotte.

Já no sábado (13), por volta das 20h30, a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil vai passar pelas principais ruas de Gramado. O comboio ingressa na cidade pela avenida das Hortênsias, passa pela Borges de Medeiros, entra na rua São Pedro e vai até a Rótula das Bandeiras.

Além das atrações especiais, a programação dos grandes espetáculos continua intensa e com casa cheia. Em dezembro, o Grande Desfile de Natal ocorre nas terças, quartas, sextas e domingos, às 20h, na avenida das Hortênsias. Já o Nativitaten, é realizado nas segundas, quintas e sábados, às 20h, no Centro de Eventos Serra Park. Outra atração que está conquistando o público é o Illusion Show – Especial de Natal, com Henry e Klauss, que tem sessões de quartas a domingos, no Palácio dos Festivais.

Crédito: Cleiton Thiele

Entre as atrações gratuitas, o Natal Luz para Todos oferece vasta programação cultural no Palco Rua Coberta e na Vila de Natal, que funciona na Praça das Etnias. No local, também está a Casa do Papai Noel, que recebe os visitantes diariamente, das 14h às 18h. Outra atração gratuita é o desfile dos Embaixadores da Magia, que reúne 20 personagens natalinos e uma animada bandinha aos sábados e domingos, às 15h30. O elenco faz interações pelas principais ruas centrais de Gramado.

O 40° Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.

PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA

Quinta-feira (11)

16h: O Primeiro Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Caminho de Luzes – Da Praça das Etnias até a Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

19h30: Coral Luz – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park

Sexta-feira (12)

16h: Natal – Um conto que vive em nós – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Candy Belloto – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias

21h: Roberto Carlos – Gravação do Especial da TV Globo 2025 – Serra Park

Sábado (13)

11h30: Show de Natal Laura Dalmás – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – Pocket show pelas ruas da cidade (Natal Luz Para Todos)

16h: O Encanto de Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Samba de Natal – Com o artista Hally Barcellos – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park

20h30: Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil – principais ruas de Gramado

Domingo (14)

11h30: Orquestra Jovem – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – Pocket show pelas ruas da cidade (Natal Luz Para Todos)

16h: O Encanto Mágico do Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Jazz Cinnamon – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias