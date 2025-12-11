Rotary Club de Canela homenageia rotarianas reconhecidas no Prêmio ACIC “Mulheres que Inspiram”

O Rotary Club de Canela destacou, nesta semana, a conquista das rotarianas Ana Glenda Viezzer e Sheila Bertoluci, que receberam o Prêmio ACIC “Mulheres que Inspiram”. A homenagem ressalta a trajetória de mulheres que fazem a diferença na comunidade e que representam, em suas ações, força, sensibilidade e liderança.

A honraria é simbolizada por uma flor de lótus estilizada em cerâmica, obra da artista canelense Débora Zanatta. O símbolo carrega significados profundamente relacionados às histórias das homenageadas: a flor que floresce mesmo nas dificuldades representa pureza, renascimento, beleza, criação e a força feminina. Para o Rotary, Ana Glenda e Sheila traduzem esse simbolismo em suas práticas diárias, enfrentando desafios, construindo caminhos e inspirando todos ao redor.

O título “Mulheres que Inspiram” reforça o impacto que ambas têm na comunidade de Canela e dentro do próprio Rotary Club, onde atuam com dedicação e propósito. A entidade destacou sua admiração pelas homenageadas, reconhecendo o trabalho incansável que realizam e a maneira como motivam outras mulheres a seguirem suas próprias jornadas com coragem e determinação.

Para o Rotary Club de Canela, este reconhecimento é mais um capítulo da contribuição significativa de Ana Glenda Viezzer e Sheila Bertoluci ao município. A expectativa é de que novas conquistas ainda surjam, refletindo a trajetória inspiradora que ambas constroem com compromisso e amor pelo que fazem.