Treinamento para simulado de emergência em barragens ocorre nesta sexta em São Francisco de Paula

A população cadastrada na Zona de Autossalvamento (ZAS) da CEEE Geração, no interior de São Francisco de Paula, participa nesta sexta-feira (12), às 19h, de um treinamento preparatório para o Simulado de Segurança em Barragens. A atividade será realizada na AFCEEE – Colônia de Férias Salto, localizada na Estrada da Barragem, s/nº, na localidade de Eletra.

O encontro tem como objetivo orientar os moradores sobre os procedimentos que deverão ser adotados durante o simulado oficial, marcado para sábado (13), às 10h. As instruções completas sobre o exercício serão divulgadas em breve.

A Defesa Civil reforça que o treinamento refere-se apenas a um simulado e que não há qualquer risco iminente nas estruturas das barragens, consideradas seguras pelas equipes técnicas.

Os moradores receberam o aviso por estarem cadastrados junto à Defesa Civil e à CEEE-Geração, responsáveis pela organização da ação preventiva.