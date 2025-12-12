Após cancelamento por chuva, 40° Natal Luz inicia troca de ingressos para Illusion Show de Henry e Klauss

O 40° Natal Luz de Gramado promove nesta sexta-feira (12) a troca de ingressos para o espetáculo solidário dos ilusionistas Henry e Klauss. O pocket show estava programado para ocorrer terça-feira (9), no palco do Nativitaten, no lago do Serra Park. No entanto, em função das chuvas, precisou ser cancelado por questões de segurança. Quem doou alimentos, pode trocar seu voucher por ingressos para o espetáculo Illusion Show: Especial de Natal, que tem sessões neste sábado (13) e domingo (14), às 14h e às 17h, no Palácio dos Festivais. Serão 50 ingressos por sessão e a troca ocorre por ordem de chegada.

Os ingressos podem ser trocados das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Cidadania (Rua Getúlio Vargas, 484, bairro Piratini) ou no Gabinete da Primeira Dama (Rua São Pedro, 85, Centro). O espetáculo Illusion Show: Especial de Natal, protagonizado por Henry e Klauss, é uma das novidades mais aguardadas do 40° Natal Luz de Gramado. Reconhecidos internacionalmente, os artistas apresentam um show que mistura mágica, efeitos visuais, trilha sonora original e interações com a plateia.

