Bola 8 vence a GDE e conquista o 11º título da elite do futsal canelense

O Bola 8/R7 voltou a escrever seu nome na história do esporte local. Na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro, no Ginásio Carlinhos da Vila, a equipe venceu a GDE Galera da Estevão por 5 a 2 e garantiu o 11º título da Série Ouro de Futsal de Canela, em uma final marcada por intensidade, gols e casa cheia.

Com o resultado do jogo de ida favorável, o Bola 8 precisava apenas de um empate para levantar a taça. Já a GDE entrou em quadra pressionada, necessitando vencer no tempo normal para levar a decisão à prorrogação. E a postura agressiva da equipe se refletiu logo no início da partida.

Com menos de 30 segundos de jogo, Felipe Macau abriu o placar para a GDE, fazendo 1 a 0. Mantendo a marcação alta, a Galera da Estevão seguiu pressionando e ampliou pouco depois com Jodaer, em jogada pela lateral esquerda, levando o placar a 2 a 0. A torcida da GDE, em grande número no ginásio e acompanhada de charanga, fez uma bonita festa nas arquibancadas.

Com o ingresso solidário realizado na noite de ontem, foram arrecadados e repassados a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Humano, Cidadania e Habitação, 212 litros de leite e 120 quilos de alimentos não perecíveis.

O Bola 8, porém, mostrou por que é multicampeão. Ainda na primeira etapa, a equipe passou a controlar melhor a partida e descontou com uma bela troca de passes entre João Viana e Cleverson Signore, fechando o primeiro tempo em 2 a 1.

Na segunda etapa, brilhou a estrela de Willian Azevedo, o Juvena, um dos principais nomes do futsal canelense na atualidade. Em jogada individual, ele empatou a partida, superando a boa atuação do goleiro Jader, que vinha sendo um dos destaques da GDE. Na sequência, o Bola 8 virou o jogo em cobrança de falta convertida por João Viana, fazendo 3 a 2.

Precisando novamente do resultado, a GDE se lançou ao ataque e passou a utilizar o goleiro linha. Foi quando o Bola 8 matou o jogo. Juvena marcou o quarto gol e, logo depois, deu assistência para Baiano, que fechou o placar em 5 a 2, confirmando o título.

Juvena foi destaque do campeonato e da final, goleador e seleção do campeonato

Premiação e destaques da Série Ouro

Após o apito final, ocorreu a cerimônia de premiação da competição. O Bola 8/R7 recebeu o troféu de campeão, a GDE Galera da Estevão ficou com o vice-campeonato e a Associação Atlética JA Futsal garantiu o terceiro lugar, beneficiada pela melhor campanha geral.

Outros destaques da temporada:

Defesa menos vazada: Bola 8/R7

Troféu Disciplina: Guará Futsal

Melhor treinador: Daniel Model (Bola 8/R7)

Destaque do campeonato: Juvena (Bola 8/R7)

Destaque da final: Juvena (Bola 8/R7)

Artilheiro da competição: Juvena (Bola 8/R7)

Seleção do Campeonato – Série Ouro 2025