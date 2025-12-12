Casa Onã promove “Tarde Encantada de Natal” com programação gratuita para crianças em Canela

A Casa Onã, em Canela, promove no próximo sábado, dia 20 de dezembro, a Tarde Encantada de Natal, uma ação social voltada às crianças e famílias da comunidade. O evento acontece das 14h às 18h, no Salão da Casa Onã, localizado na Rua José Joaquim Velho, 119, no bairro Boeira, com entrada aberta ao público e totalmente gratuita.

A proposta é proporcionar uma tarde especial em clima natalino, reunindo brincadeiras, atividades lúdicas, música e momentos de integração familiar, reforçando valores como solidariedade, convivência e alegria.

Programação voltada ao público infantil

Durante a Tarde Encantada de Natal, as crianças poderão participar de diversas atividades, entre elas:

Brincadeiras recreativas

Teatro de bonecos

Atividades lúdicas

Distribuição de lanches, doces e guloseimas

Entrega de presentes

Presença do Papai Noel

A programação é direcionada especialmente para crianças de 4 a 10 anos, sempre com acompanhamento obrigatório dos responsáveis.

Orientações aos responsáveis

A organização destaca que todas as crianças devem permanecer acompanhadas por seus responsáveis durante o evento. A Casa Onã não se responsabiliza por crianças desacompanhadas, nem por objetos pessoais, bens ou brinquedos eventualmente esquecidos no local. A recomendação é de atenção e cuidado para garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos.

Evento comunitário e gratuito

A Tarde Encantada de Natal integra as ações sociais desenvolvidas pela Casa Onã, com o objetivo de fortalecer vínculos comunitários e oferecer um momento de lazer acessível às famílias de Canela.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Casa Onã, no número (54) 98122-4996.