Parque do Caracol anuncia novo atrativo

‘Corajoso’, experiência inédita de aventura, tem pré-lançamento a partir do dia 18 de dezembro.

Anexo ao novo Mirante da Cascata do Caracol, inaugurado no último dia 27 de novembro, o Parque do Caracol, em Canela, volta a inovar e iniciou na quarta-feira (10), a pré-venda de sua próxima experiência de turismo de aventura contemplativa: o ‘Corajoso’. O atrativo explora a liberdade ao permitir que os visitantes contemplem a Cascata do Caracol enquanto caminham por uma viga metálica de um pouco menos de 1 metro de largura, presos somente pela estrutura superior, sem apoio nas laterais.

São aproximadamente 70 metros de percurso, dos quais 45 metros acontecem em trecho suspenso sobre o Vale do Caracol, com a vista mais famosa da Cascata do Caracol, uma queda d´água de 131 metros de altura. O atrativo tem a pré-inauguração prevista para 18 de dezembro, com acesso reduzido de pessoas por hora. Os ingressos têm valor promocional de R$99,90 e já podem ser adquiridos no site oficial (parquecaracol.com.br).

Com duração de aproximadamente 25 minutos de uma travessia contemplativa da natureza, o ‘Corajoso’ foi projetado pelo Parque do Caracol em conjunto com a MSV Adventure – Engenharia e Construção de Estruturas de Aventura, e SAMEK Equipamentos. A tecnologia usada no atrativo combina um sistema de trolleys personalizado e um robusto sistema de trilhos aéreos. Além de garantir a segurança do visitante durante toda a travessia, o sistema foi desenvolvido para conduzi-lo pela viga de forma intuitiva e permitir que ele se projete até 30º para fora da estrutura, ampliando a sensação de coragem sobre o Vale do Caracol. Esta é a única atração desse tipo no Brasil.

“Com o lançamento desse novo atrativo, consagramos ainda mais o Parque do Caracol como uma opção de turismo de aventura na região e que oferece experiências para todos os perfis de visitantes. Agora, será possível viver uma experiência de turismo contemplativa, sentindo o vento do vale e a energia da natureza. É mais uma forma de apreciar a famosa Cascata do Caracol”, afirma Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.

Um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, o Parque do Caracol oferece mais de dez atrativos, incluindo: Praça dos Gaúchos, Observatório – Torre Araucária, Mirante da Cascata do Caracol, Corajoso, Bosque dos Xaxins, Parquinhos, Salto e Passeio de Pêndulo, Deck da Cascata do Moinho, Mirante das Corredeiras, Mirante da Barragem, Casa Raízes, Churrasqueiras, o restaurante Sabor e Flor e mais! E agora se consolida em 2025 com um atrativo totalmente inédito no país.

Corajoso

Pré-inauguração: dia 18 de dezembro de 2025.Ingressos promocionais (a partir do dia 10 de dezembro de 2025): R$99,90. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial parquecaracol.com.br.

Duração aproximada da experiência: 25 minutos.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Mais informações e ingressos através dos canais oficiais:

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/