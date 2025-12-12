PC de Canela indicia duas pessoas por transporte ilegal de eleitores nas Eleições 2024

A Polícia Civil de Canela concluiu a investigação referente a uma ocorrência registrada em outubro de 2024, durante o primeiro turno das Eleições Municipais, que apurava a possível prática de crimes eleitorais relacionados ao transporte irregular de eleitores no dia do pleito.

Após o registro da ocorrência, a Delegacia de Polícia de Canela instaurou procedimento investigativo e realizou uma série de diligências para esclarecer os fatos. No curso da investigação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos, ocasião em que foram recolhidos documentos e um telefone celular, elementos que contribuíram para a formação do conjunto probatório.

Conforme apurado, dois indivíduos estariam oferecendo carona e valores em dinheiro a eleitores, com o objetivo de induzi-los a comparecer às urnas para votar em determinado candidato. Segundo a investigação, os eleitores que aceitavam a oferta eram orientados a comprovar o voto, por meio do envio de fotografias posando com o título de eleitor, além de imagens do veículo estacionado em frente ao local de votação.

O delegado Vladimir Medeiros, responsável pelo inquérito, destacou a gravidade da conduta investigada.

“Trata-se de uma prática criminosa grave, pois atinge diretamente o processo eleitoral e afronta princípios fundamentais da democracia, como a liberdade e a integridade do voto”, afirmou.

A Polícia Civil ressalta que a legislação eleitoral é clara ao vedar qualquer conduta que busque influenciar, aliciar ou fraudar a vontade do eleitor, especialmente no dia da votação, por meio de vantagens indevidas ou outras formas de constrangimento.

Com a conclusão do inquérito, os dois investigados foram indiciados, e o procedimento será encaminhado à Justiça Eleitoral para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil de Canela reforça seu compromisso com a defesa da legalidade, da ordem pública e da lisura do processo eleitoral, atuando de forma rigorosa na apuração de crimes que atentem contra o exercício livre e democrático do voto.