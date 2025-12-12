Quando o esporte local encontra quem o leve a sério

Há muito tempo o esporte local deixou de ser apenas resultado de quadra. Ele é identidade, pertencimento, formação e, sobretudo, narrativa. Quem não conta a história, simplesmente deixa que ela se perca.

Muitos jovens entram no jornalismo sonhando em trabalhar com esporte. A realidade, no entanto, é dura: a cobertura esportiva local raramente se sustenta financeiramente, não oferece estrutura mínima e, por isso, acaba sendo abandonada por quem precisa sobreviver da profissão. Conheço vários bons jornalistas que seguiram outros caminhos por esse motivo.

Na Folha de Canela, fizemos uma escolha diferente.

Desde sempre, o esporte local foi tratado como pauta central, não como rodapé. E após a pandemia, com o retorno das competições em 2023, decidimos dar um passo além: investir em transmissões ao vivo, estrutura técnica, equipe dedicada e cobertura editorial ampla, contemplando todas as modalidades, categorias, equipes e atletas canelenses.

Os números mais recentes do canal do Portal da Folha TV ajudam a dimensionar esse movimento. Nos últimos 28 dias, foram mais de 18,9 mil visualizações, 4,7 mil horas assistidas e crescimento consistente no número de inscritos. Em uma única transmissão decisiva, atingimos pico de 543 espectadores simultâneos, com média de 316 durante quase duas horas de jogo. Mais de 66 por cento da audiência veio de televisores, o que mostra que o esporte local voltou a ocupar espaço na sala das famílias.

Isso não é apenas mérito da Folha. É sinal da evolução do esporte canelense, que hoje se organiza melhor, atrai público, mobiliza comunidades e entrega espetáculo. A comunicação apenas acompanha quando o trabalho é bem feito.

Em 2025, encerramos nossa temporada com 62 transmissões esportivas, passando por futsal e vôlei, da base ao adulto. No portal, demos visibilidade a todas as equipes e atletas, sem distinção de camisa, bairro ou torcida. Porque jornalismo esportivo local não escolhe lado, escolhe compromisso.

Sabemos que onde há paixão, há exageros. Em alguns momentos, a crítica deixa de ser opinião e vira ofensa ou mentira. Faz parte. Ter detratores costuma ser um efeito colateral de quem ganha relevância. E relevância, no jornalismo, se constrói com constância.

Seguimos porque acreditamos. Porque gostamos. Porque entendemos que esporte e educação seguem sendo as maiores ferramentas de transformação social que uma comunidade pode ter.

Fica aqui meu agradecimento à equipe da Folha, pau ferro como poucas no jornalismo regional, aos patrocinadores que acreditaram no projeto, à Prefeitura de Canela e ao DMEL, parceiros fundamentais para que esse trabalho fosse possível.

Encerramos 2025 com a sensação clara de dever cumprido.

Que venha 2026. Com mais jogos, mais histórias e mais esporte para contar.