Semente do Amanhã encerra ano com doação de resíduos recicláveis para entidades de Canela e Gramado

O Projeto Loboguará finaliza o primeiro ciclo do Semente do Amanhã, uma iniciativa contínua de educação ambiental que, ao longo de 2025, mobilizou visitantes do Pé da Cascata do Caracol na coleta de garrafas PET e tampinhas plásticas provenientes do consumo dos viajantes.

A pedido do Parque da Lageana, o artesão Bino Ferreira criou uma escultura de ferro, em formato de pinhão. E foi por homenagear algo tão típico da paisagem serrana, que o projeto recebeu o nome de Semente do Amanhã.

A ação, uma iniciativa do Pé da Cascata do Caracol, Parque da Lageana, Projeto Loboguará e ONG Loboguará, reforça um compromisso que vai além da redução de impactos. O propósito é regenerar o ambiente, promovendo consciência, engajamento e responsabilidade compartilhada.

DESTINAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Todo o material arrecadado ganhou destino socioambiental. As garrafas PET foram entregues à Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias – a COOCAMARH, fortalecendo o trabalho de famílias que vivem da coleta seletiva.

Já as tampinhas plásticas foram destinadas à APAE Canela e à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado, instituições que utilizam o material para geração de renda e apoio a seus projetos sociais. A APAE foi representada por sua coordenadora Maria Cristina da Silva. A Liga Feminina pela voluntária Maiara Parmegiani.

O biólogo João Pedro Travi, diretor do Projeto Loboguará, destaca que o Semente do Amanhã nasce de um conceito essencial: responsabilidade compartilhada. “Nosso papel não é apenas manter nossas trilhas limpas, mas estimular uma relação renovada com a natureza. Quando os visitantes entendem que cada embalagem tem impacto, eles entendem também que regenerar é um ato coletivo. O Semente do Amanhã mostra que pequenas atitudes geram resultados reais para o meio ambiente e para a comunidade”, afirma.

CENÁRIO GLOBAL

O projeto também reforça um cenário global urgente. De acordo com dados do WWF divulgados pelo portal gov.br, o Brasil é o 4º maior gerador de lixo plástico no mundo, descartando 11 milhões de toneladas por ano, mas reciclando apenas 1,28% desse total. Esses números evidenciam a importância de ações locais eficazes, que estimulam práticas conscientes e aproximam a população das soluções.