“Serenata de Natal” promete encantar ainda mais a atmosfera natalina em Gramado

No domingo, 21 de dezembro, o Centro de Gramado será embalado por música, com a segunda edição da “Serenata de Natal” executada pela Orquestra Jovem de Gramado. O concerto gratuito será realizado a partir das 18h, na varanda do showroom da incorporadora Ownerinc, no Hotel Serrazul, proporcionando um momento especial para moradores e visitantes da cidade. Cerca de 35 crianças e jovens apresentarão um repertório diversificado que mescla clássicos natalinos, música brasileira e música pop, com a riqueza sonora de instrumentos de cordas, percussão, madeiras e metais.

A Orquestra Jovem é regida pelo maestro gramadense Júlio César Wagner e coordenada por seu fundador e diretor-executivo e pedagógico, Allan John Lino. Com 12 anos de atuação pioneira na região, o projeto se dedica à formação musical e acadêmica, atendendo atualmente 100 crianças e jovens a partir dos seis anos. A iniciativa conta com o apoio da Ownerinc, por meio do projeto “Gramado Ame e Cuide”.

Sobre a Ownerinc

Focada na tendência que está cada vez mais em alta, de um modelo de negócios imobiliários no sistema de compartilhamento, a Ownerinc nasceu das experiências de seus sócios em empresas dos ramos hoteleiro, da construção civil e de infraestrutura urbana. A ideia é oferecer produtos premium no segmento de imóveis, que proporcionem conforto, bem-estar, aconchego e convivência entre os frequentadores, entregando ainda completa solução em serviços e gestão.

E, ciente da responsabilidade que tem com o futuro e comprometida com o desenvolvimento sustentável, a incorporadora criou o braço social da empresa, com o projeto Gramado Ame e Cuide. O programa, que busca contribuir com a qualidade de vida dos habitantes gramadenses, além de ser amigo da cidade, apóia iniciativas como o “Bombeiro Mirim”, visando o desenvolvimento de crianças com formação cidadã; o “Sabi+”, que procura estimular a formação de jovens talentos para o mercado de trabalho; o “Gramado Golf Kids”, proporcionando aulas de golf gratuitas para crianças do Projeto Sapeca da Prefeitura de Gramado, bem como a Orquestra Jovem de Gramado.