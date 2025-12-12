Validação da tradução da Constituição Federal para o kaingang ocorre neste domingo na Feira do Livro de Canela

A aldeia Kógunh Mág, de Canela, segue à frente da tradução da Constituição Federal para o kaingang, o terceiro idioma indígena mais falado do Brasil. O trabalho integra o Programa LIVD – Língua Indígena Viva no Direito.

Em setembro, o Ministro da AGU, Jorge Messias, veio ao território para leitura da primeira parte do trabalho, aprovada pela comunidade. Neste próximo domingo, 14, será o momento de outras lideranças kaingang – de aldeias do norte do Estado e de Xaxim/SC – validarem a nova etapa do Programa LIVD – Língua Indígena Viva no Direito, com presença do prefeito Gilberto Cézar.

A iniciativa é realizada pelos Ministérios dos Povos Indígenas, da Justiça e pela AGU, com parceria da ADICUCA (Associação de Difusão Cultural do Canella), da Kógunh Mág e do IDGlobal.

O encontro é aberto ao público e marca o encerramento da programação da 24ª Feira do Livro de Canela Josué Guimarães.

Serviço

Atividade: Validação da 2ª etapa da tradução da Constituição Federal para a língua kaingang

Horário: 15h30

Local: Multipalco da Praça João Corrêa

Presenças: Lideranças kaingang, representantes da AGU, MPI, IDGlobal e ADICUCA.

Para saber mais sobre a primeira etapa do processo, é possível assistir ao Programa Farol, da AGU, exibido na TV Senado, que destacou a aldeia Kógunh Mág e o trabalho desenvolvido em Canela: https://www.youtube.com/watch?v=iVFrn24uLkQ

Programação complementar – Literatura e dança kaingang

No sábado, véspera do evento, também na Feira do Livro, o cacique Mauricio Salvador apresenta o mito de origem da primeira araucária, baseado em seu livro infantil premiado. A atividade ocorre às 15h30. Em seguida, o grupo de dança Non Mág sobe ao palco com cerca de dez integrantes.





