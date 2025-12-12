Vestibular Solidário da Faccat beneficia 11 entidades da região

A solidariedade voltou a marcar presença no Vestibular da Faccat, realizado em 30 de novembro, quando cada candidato realizou sua inscrição mediante a entrega de quatro litros de leite. O resultado da mobilização foi entregue oficialmente na tarde desta quinta-feira, 11 de dezembro, em uma integração realizada no campus, reunindo entidades de diferentes municípios do Vale do Paranhana e região. Ao todo, 11 instituições foram contempladas, beneficiando centenas de pessoas atendidas por ações sociais, de saúde e assistência.

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, destacou a relevância da iniciativa e o engajamento dos voluntários que atuam nas entidades beneficiadas. Ele lembrou que a doação de leite já é uma tradição de mais de uma década na Instituição. “Há mais de 10 anos a Faccat repassa os leites arrecadados no vestibular para entidades da região. Já ultrapassamos 70 mil litros de leite doados ao longo desse período. É um gesto simples, mas que representa muito para quem recebe”, afirmou.

Entre as entidades contempladas nesta edição estão instituições de Taquara (Assistência Social; Cáritas Paroquial Senhor Bom Jesus; Centro Espírita Dom Feliciano); Parobé (Cáritas Paroquial São João Batista e Vida Plena); Três Coroas (Conselho Municipal); Igrejinha (Lar do Idoso); Rolante (Cáritas Paroquial Nossa Senhora da Imaculada Conceição); Riozinho (Lar Nossa Senhora do Rosário); Sapiranga (Liga de Combate ao Câncer) e Santo Antônio da Patrulha (Liga de Combate ao Câncer).

A retirada da Liga de Combate ao Câncer de Santo Antônio da Patrulha está prevista para esta sexta-feira, 12 de dezembro.Texto e foto: Claucia F da Silva/Faccat