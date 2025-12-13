Alpen Park na tela do ‘Caldeirão com Mion’, neste sábado (13), na Globo

O quadro “Excursão do Caldeirão” foi gravado em novembro, no parque de diversões da Serra.

Uma matéria gravada no Alpen Park, em Canela, será exibida neste sábado, 13 de dezembro, no programa ‘Caldeirão com Mion’, da TV Globo. A reportagem integra o quadro “Excursão do Caldeirão” e foi gravada em novembro, mesmo período em que a equipe do programa esteve na Serra para os especiais de fim de ano do programa.

Durante a visita, um grupo de mulheres participou de algumas das principais atividades do Alpen Park, como o passeio de trenó e tirolesa, vivendo momentos de aventura e diversão no atrativo. As mesmas participantes já haviam gravado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O programa ‘Caldeirão com Mion’ inicia às 16h15 na TV Globo e pode ser assistido também através da plataforma Globoplay.

ALPEN PARK

Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – Canela (RS)

Horários: Diariamente, das 9h às 17h (a partir do dia 02.01.26). No dia 24 de dezembro o parque tem funcionamento das 9h às 16h. Já no dia 1º de janeiro de 2026, o atrativo funciona das 11h às 17h.

O parque tem acesso gratuito e conta com ingressos nas modalidades individual e passaportes para as atrações.

Mais informações e ingressos nos canais oficiais:

www.alpenpark.com.br

https://www.instagram.com/alpenpark/

https://www.facebook.com/AlpenParkRS/

https://www.youtube.com/@alpenparkoficial

Para referência

O Alpen Park é o parque de aventura e diversão da Serra Gaúcha. Localizado em Canela, ele possui atrações para toda a família em uma área de 6 hectares em meio à natureza. Além do primeiro trenó Alpino do Brasil, atrações e atividades de aventura, o parque também oferece áreas destinadas à contemplação e descanso, lojas de souvenirs, roupas e produtos locais e os restaurantes Herbert Platz e Casa Vale. Em 2024 e 2025, foi reconhecido como um dos melhores parques de diversão do mundo no “Travellers’ Choice – Best of the Best” da plataforma TripAdvisor.