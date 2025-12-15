A magia da Hector Studios expande presença na programação de Natal do Alpen Park, na Serra Gaúcha

Nova produção da marca transforma os sábados da temporada do Alpen Park com parada temática, espetáculo original e encontro de personagens

Desde 6 de dezembro, os sábados têm uma atmosfera extra de fantasia no Alpen Park, na Serra Gaúcha. A Hector Studios vem proporcionando aos visitantes diversas experiências. Além do licenciamento da montanha-russa temática, o público também pode conferir a Parada de Natal, gratuitamente. Criada especificamente para a temporada, une espetáculos ao vivo, cortejo de artistas no estilo dos grandes parques internacionais, dramaturgia leve e interação direta com os turistas. São diversos momentos, realizados entre 11h e 14h, nos dias 20 e 27 de dezembro e 3 e 10 de janeiro.

Um dos momentos mais emocionantes, divertidos e centrais da Parada de Natal, chama-se “Bart vs Hector – A Competição da Amizade”. Hector, o Mago Dragão, é o personagem central de um universo mágico, e Barth, por sua vez, é o carismático cão aventureiro mascote oficial do Alpen Park.

O roteiro é assinado pelo CEO do Hector Studios, William Weber, e pela produtora Executiva Thayna Fulcher. A proposta é uma disputa coreografada com ritmo e o envolvimento direto da plateia, além de mensagem final guiada por valores de união. Após o show, os visitantes são convidados a registrar o encontro oficial de fotos, momento que transforma o espetáculo em lembrança compartilhada. “Quando o público se emociona, canta e ri conosco, a mágica acontece. É nesse instante que o parque deixa de ser cenário e se torna encontro”, acrescenta Weber.

A programação da Parada de Natal também é composta por espetáculos circenses dos personagens Tachy e Félix com bambolês e malabares. Outros circulam livremente pelo Alpen Park, interagindo com o público, em encontros espontâneos em filas e praça de alimentação, por exemplo. “Sempre sonhamos em proporcionar uma experiência inspirada no modelo da Disney na Califórnia, nos Estados Unidos. Pois queremos que cada visitante tenha a sensação de fazer parte da narrativa, e não apenas assistir a ela. O Natal pede acolhimento e a Parada foi desenhada para oferecer exatamente isso”, detalha Weber.

Serviço

-Parada de Natal – Hector Studios no Alpen Park

-Entrada: gratuita

-Período: sábados, até 10 de janeiro

-Horário: 11h às 14h

-Local: Alpen Park

-Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – São João, Canela (RS)