Cresce participação de atletas nas competições municipais de Canela

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela encerra o ano de 2025 celebrando uma intensa jornada esportiva, reafirmando seu compromisso com a promoção do esporte, do lazer, da integração comunitária e da formação de atletas em diversas modalidades.

Ao longo do ano, foram realizadas 20 competições oficiais, contemplando modalidades individuais e coletivas, em diferentes faixas etárias e categorias, com ampla adesão da comunidade. Conforme o diretor do DMEL, Marcelo Drehmer, 2025 foi marcado por números expressivos: 255 equipes inscritas, 2.146 atletas registrados, havendo um aumento de 7% em relação ao ano interior. E ainda mais de 2.500 pessoas envolvidas nas atividades, incluindo comissões técnicas, equipes de arbitragem, organização e apoio.

As competições ocorreram em diferentes espaços esportivos do município, ampliando o alcance das ações do departamento. “Esses dados demonstram o crescimento significativo no engajamento da população e consolidam nosso calendário esportivo como um dos mais completos da região”, destaca Drehmer. O DMEL encerra 2025 consolidando um ano de conquistas, fortalecimento do esporte local e incentivo à participação da comunidade em atividades que promovem saúde, bem-estar e integração social.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela