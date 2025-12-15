Feira do Livro: programação encerra com muito incentivo à leitura, lançamentos e debates

Foram 10 dias de muita literatura, cultura e arte na Praça João Corrêa. A 24ª Feira do Livro Josué Guimarães foi encerrada neste domingo, 14. O momento final do evento contou com uma roda de conversas e a manifestação do patrono, Clayton Oppitz. Em seu pronunciamento, ele agradeceu a todos que contribuíram para a realização da feira e destacou a importância da continuidade do evento. “Este evento propicia o contato das pessoas com os livros e incentiva a leitura. Quero agradecer aos livreiros e escritores que participaram da feira, contribuindo com seu legado cultural”, ressaltou Oppitz.

A feira contou com a exposição e comercialização de livros de sete livreiros, entre locais e regionais. O público participou de diversas atividades como contação de histórias, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, palestras, além de apresentações musicais e teatrais realizadas no Multipalco.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Sabrina Sá, aproximadamente 2 mil livros, de variados temas, foram comercializados durante o evento. Entre os mais procurados estiveram os livros infantis e infantojuvenis, além de obras técnicas nas áreas de administração e outros segmentos.

Entre os destaques da programação estiveram os lançamentos de livros realizados no Multipalco: Os Tijolos da Felicidade, de Cida Wolff Cardoso Weber; Se os Olhos Falam, de Liz Pimentel; Depois do Churrasco – Receitas da Doçaria Rio-Grandense (4ª edição); O Menino Pipoca – Uma história de motivação para não desistir dos nossos sonhos, de Pedro Oliveira; e As Viagens de Carmensita, de Genelci Oliveira.

A programação deste último final de semana também incluiu rodas de conversa entre escritores canelenses, debate sobre educação antirracista na escola e o evento de tradução da Constituição de 1988 para a língua Kaingang, reforçando o compromisso da Feira do Livro com a diversidade cultural, a inclusão e a valorização da leitura.

André Fernandes/Prefeitura de Canela

INTEGRAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DO SONHO DE NATAL

A 24ª Feira do Livro de Canela integrou a programação do 38º Sonho de Natal – que conta com os seguintes patrocinadores: apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Programação completa no site sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela