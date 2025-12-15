Funcionamento dos fornos durante o Sonho de Natal garante acesso das delícias do interior no Centro de Canela

Sabor, aromas do interior em pleno Centro de Canela e temporada natalina juntos são elementos que conferem ainda mais sucesso à receita do 38º Sonho de Natal de Canela. Quem visita o município nesta época do ano se encanta com a magia natalina, com a ampla programação cultural e, também, com as atrações gastronômicas disponíveis na Praça João Corrêa, no Centro da cidade. No local, visitantes podem degustar e levar para casa cucas, pães, biscoitos e até panetones produzidos por famílias da zona rural.

Conforme a Emater, que apoia tecnicamente os produtores, 15 famílias de diferentes localidades do interior participam da produção nos fornos da Praça. Algumas delas atuam diretamente no espaço, como as famílias Schillreff e Chaulet, enquanto outras preparam os produtos em suas propriedades.

Entre os itens mais procurados estão pão sovado, pãozinho de linguiça e queijo, pãozinho de frango, pãozinho de carne de panela, cucas recheada e biscoitos caseiros simples e pintados. Entre os panetones caseiros preferidos do público estão os sabores mais ousados: os salgados e os agridoces, com destaque para as versões de linguiça, queijo e figo.

Ainda de acordo com a Emater, a produção anual nos fornos supera 20 mil pães de linguiça, 15 mil cucas e 10 mil pães sovados, sendo aproximadamente 40% das vendas concentradas durante o período do Sonho de Natal.

Os fornos estão abertos durante toda a programação do evento natalino canelense, que segue até o dia 18 de janeiro. O horário de funcionamento dos fornos é de terça a quinta-feira, das 9 às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 9 às 21 horas.

