Multidão assiste à passagem da Caravana da Coca-Cola em Canela

A magia e o encantamento proporcionados pelos caminhões iluminados da Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA puderam ser novamente vivenciados neste sábado, dia 13, quando o desfile passou por Canela no início da noite. Milhares de pessoas se aglomeraram em pontos estratégicos do centro e de alguns bairros para assistir a comitiva. A atividade foi integrada à programação do 38º Sonho de Natal de Canela.

A frente da Catedral de Pedra, a Praça João Corrêa e o Parque do Lago foram alguns dos locais mais procurados pelo público para conferir a passagem. Nesses pontos, famílias e, especialmente, as crianças, aguardavam ansiosas pela chegada da caravana. A atração contou com um Papai Noel negro em destaque e também uma bailarina executando coreografias ao vivo.

Ao chegar na quadra da Catedral, a comitiva iluminada parou por quase 15 minutos para fotografar diante da fachada de uma das maravilhas do Brasil. Após a parada, o desfile seguiu pela rua Felisberto Soares, Av. Osvaldo Aranha, Praça João Corrêa, e rua Paul Harris – onde dobrou já em direção à rodovia novamente e ao encerramento. Depois de Canela, a caravana também passou na cidade de Gramado.

A Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA contou com cinco cenários para encantar o público: o carrossel dos sonhos, a dança com cartas (no qual estavam o Papai e a Mamãe Noel), o presente de Natal, a caixinha de música (com o ballet), e a celebração do Natal.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Fotos: Cleiton Thiele