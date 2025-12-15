OAB alerta para golpe do falso advogado e orienta comunidade sobre como se proteger

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Canela/Gramado, está intensificando ações de conscientização para combater o chamado golpe do falso advogado, crime que tem feito milhares de vítimas no Rio Grande do Sul e em todo o país.

Em entrevista concedida ao Portal da Folha, o vice-presidente da Comissão de Combate ao Golpe do Falso Advogado, Mateus Tenher, e o secretário-geral da OAB, subseção Canela/Gramado, Misael Moreira Sales, detalharam como o golpe funciona, por que ele se tornou tão comum e quais cuidados a população deve adotar.

Segundo dados citados pelos representantes da OAB, mais de 100 mil boletins de ocorrência já foram registrados no Rio Grande do Sul envolvendo esse tipo de crime, o que demonstra a gravidade da situação.

Como funciona o golpe do falso advogado

De acordo com Mateus Tenher, os criminosos criam perfis falsos, principalmente no WhatsApp, utilizando fotos reais de advogados retiradas de redes sociais e informações públicas de processos judiciais.

Com esses dados, entram em contato com pessoas que possuem ações judiciais em andamento, se passando por seus advogados ou até por advogados da parte contrária.

“Eles dizem que o processo foi ganho ou que existe um valor a receber, mas afirmam que, para liberar esse dinheiro, é necessário pagar uma taxa, custas judiciais ou antecipar honorários, geralmente via Pix e com muita urgência”, explica Tenher.

Para dar aparência de veracidade, os golpistas costumam informar número do processo, CPF da vítima, nomes das partes e até enviar documentos falsificados, como guias judiciais muito semelhantes às originais.

Após o pagamento, a recuperação do dinheiro é extremamente difícil, já que os valores passam por contas de laranjas, sendo transferidos sucessivamente até desaparecerem.

De onde vêm as informações dos processos

Um dos questionamentos mais comuns da população é como os golpistas conseguem acesso a dados tão detalhados. Segundo Misael Moreira Sales, isso ocorre porque a maioria dos processos judiciais é pública, conforme determina a Constituição Federal, pelo princípio da publicidade.

“Com a digitalização dos processos, especialmente após a pandemia, o acesso ficou ainda mais fácil. Isso não significa vazamento interno, mas sim uso indevido de informações públicas”, esclarece.

A OAB, segundo ele, está em diálogo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para buscar mecanismos que equilibrem a publicidade dos processos com a proteção de dados sensíveis, sem ferir garantias constitucionais.

Golpe cada vez mais sofisticado

Os representantes da OAB alertam que o golpe tem evoluído. Além de mensagens escritas, há registros do uso de áudios gerados por inteligência artificial, imitando a voz de advogados.

Também surgiram variações do golpe, como criminosos se passando por:

advogados da parte contrária, oferecendo “acordos” com pagamento imediato;

servidores do Poder Judiciário;

envio de links para clonagem de celulares e contas bancárias.

Como se proteger do golpe

A OAB orienta que a população adote cuidados básicos, mas essenciais:

Desconfie de contatos de números desconhecidos, mesmo que tenham foto de advogado;

Nenhum advogado solicita pagamentos urgentes via WhatsApp;

Nunca clique em links suspeitos enviados por mensagens;

Confirme qualquer informação diretamente com seu advogado, pelo número oficial ou presencialmente;

Desconfie de pedidos de Pix relacionados a processos judiciais;

Em caso de tentativa ou golpe consumado, registre imediatamente um boletim de ocorrência, preferencialmente em delegacia especializada em crimes cibernéticos.

“Na dúvida, pare e confirme. Golpista trabalha com pressa. Advogado trabalha com prazo”, reforça Misael Moreira Sales.

Informação como ferramenta de prevenção

A OAB destaca que a informação é a principal arma contra esse tipo de crime e reforça a importância da imprensa regional no trabalho de conscientização da comunidade.