Parque do Caracol e Instituto da Criança realizam encerramento do Projeto “Saber Caracol”

Iniciativa, voltada à educação ambiental, foi realizada com estudantes da Escola Municipal Machado de Assis, de abril a dezembro de 2025.

O Parque do Caracol e o Instituto da Criança realizaram, no dia 11 de dezembro, o encerramento do Projeto “Saber Caracol” com a formatura dos 22 alunos da Escola Municipal Machado de Assis que integraram a iniciativa, voltada ao reforço pedagógico e à educação ambiental. A cerimônia foi realizada no Centro de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA).

Na ocasião, foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelo projeto entre os meses de abril e dezembro de 2025: as ações iniciais, atividades em sala de aula, visitas à Corsan, e cinco encontros no Parque do Caracol. Os temas são tratados de forma transversal, sempre alinhados ao propósito de promover a conscientização ambiental entre as crianças. Também foram destacadas as programações especiais da Semana Farroupilha e Dia das Crianças, além das atividades extras realizadas durante o intervalo do almoço.

A solenidade contou com a presença de familiares dos alunos, o Parque do Caracol, representado pela Gerente Geral Sandra Ferraz, o Instituto da Criança representado pela Suzana Crescente, e a Escola Municipal Machado de Assis, representada pela diretora Grasiela Schwaizer, além dos professores Sérgio Licks e Ana Corrêa. Estiveram presentes autoridades municipais, como o vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner e o secretário adjunto de Educação, Evandro Nunes.

“A educação é um dos caminhos mais eficazes para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. O melhor legado que a gente tem é conhecimento e, com a realização do Projeto Saber Caracol, participamos do futuro desses estudantes. Acompanhei o projeto durante todo o ano, e a alegria ao explorar o parque, aprender na prática sobre a fauna e flora, as histórias contadas. Essas são memórias que ficarão para toda a vida. É uma esperança para o futuro”, afirma Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol. De acordo com Sandra, a iniciativa terá continuidade em 2026 e mais informações serão anunciadas em breve.

Foram expostos trabalhos produzidos pelos alunos ao longo do projeto, incluindo maquetes sobre abelhas e sobre horta, livros de atividades assinados pelas crianças, uma árvore decorada com passarinhos, além de plantas e registros fotográficos.

Deangelis Pereira

“Foram nove meses de trabalho, e participar de um projeto social que integra desenvolvimento cognitivo, educação, criatividade e consciência ambiental é motivo de grande orgulho”, comenta Suzana Crescente, produtora do Instituto da Criança.

Durante a formatura, os alunos receberam seus certificados de conclusão e ganharam dois presentes produzidos por eles ao longo do projeto: porta-trecos feitos com galhos caídos nos arredores da escola e passarinhos confeccionados em casca de pinus e pintados à mão.

Parceria entre o Grupo Iter e o Instituto da Criança

O Projeto “Saber Caracol” foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol, e o Instituto da Criança, organização com 30 anos de atuação e referência nacional na gestão de iniciativas sociais. Voltada ao público infantil, a ação ofereceu suporte pedagógico personalizado para estudantes com dificuldade de aprendizagem em Matemática, Língua Portuguesa e Meio Ambiente, além de promover a educação ambiental com os alunos e com a comunidade do entorno do parque.

“O Projeto Saber Caracol foi muito bom, porque me permitiu importantes aprendizados, é algo que vou levar para toda a vida. Entre as atividades que mais gostei, estão a horta e a atividade com drone”, conta Danielly Silva, uma das formandas da turma.

Implementado na Escola Municipal Machado de Assis, instituição multisseriada localizada na RS-466, o projeto permitiu a participação de todos os alunos da escola. Ao longo deste ano letivo as turmas tiveram quatro horas semanais de reforço escolar, e participaram de oficinas e atividades práticas sobre temas ambientais, como fauna e flora local, uso consciente da água, energia renovável e dinâmicas lúdicas, além de cinco visitas ao Parque do Caracol.

Para garantir o acompanhamento dos resultados, uma equipe técnica interdisciplinar monitorou o desempenho acadêmico e a evolução dos estudantes durante todo o período.

