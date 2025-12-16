Canela recebe R$ 200 mil para reforma da quadra do Ginásio Carlinhos da Vila

Recurso de emenda do deputado federal Lucas Redecker foi paga nesta semana

Já está na conta da Prefeitura Municipal de Canela o valor de R$ 200 mil para a reforma da quadra do Ginásio Carlinhos da Vila. O recurso foi viabilizado por emenda do deputado federal Lucas Redecker, após pedido do vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo.

A comunicação do pagamento foi enviada à Prefeitura nesta terça (15), assim, o Município já pode iniciar os trâmites licitatórios para a reforma da quadra, que tem sido um dos grandes problemas do Ginásio onde acontecem as competições municipais.

O recurso foi obtido em julho, quando o deputado esteve em Porto Alegre e recebeu a visita de Caputo.

A quadra apresenta diversos problemas e deve ser reformada ou substituída por piso modular

A ideia inicial é a instalação de um piso modular no local, melhorando as condições para as competições, modernizando o espaço e garantindo mais qualidade nos jogos. O valor fica vinculado à educação, que deve fazer a reforma, mas, que até o momento, ainda não definiu qual será a intervenção na quadra.

Vale destacar que, com este recurso, Canela terá recebido, ao longo do mandato de Redecker, mais de R$ 2,4 milhões por indicação do deputado, a maioria para a saúde.