Canela + Verde terá edição especial nesta sexta-feira integrando a programação do Sonho de Natal

Nesta sexta-feira, dia 19, será realizada uma edição especial da Feira Canela + Verde, integrando a programação do 38º Sonho de Natal de Canela. A atividade acontece na Praça João Corrêa, no quiosque localizado atrás do letreiro de Canela, das 13 às 18 horas.

Além das tradicionais ações ecológicas, como a distribuição de mudas nativas, o recolhimento de lixo eletrônico e a feira de adoção de animais do Centro Municipal de Proteção dos Animais (Cempra), o público poderá conferir uma exposição fotográfica que apresenta as principais iniciativas desenvolvidas pelo Centro Municipal ao longo do ano.

Edição no Parque do Lago

No último sábado, dia 13, o Parque do Lago recebeu mais uma edição do evento. Além das ações ambientais já consolidadas, o evento promoveu uma atividade de integração da comunidade com o meio ambiente, por meio do plantio de mudas nativas no local.

Conforme um dos organizadores da Feira, o biólogo Alékos Elefthérios Dinas de Siqueira, a ação contou com a participação da comunidade no plantio de espécies como guabiju, cerejeira-serrana, entre outras. “Essa iniciativa, além de proporcionar maior proximidade e conscientização da comunidade e dos visitantes com o meio ambiente, garantirá mais sombra no parque para as próximas gerações”, destaca.

Durante a edição, também foram doados 22 sacos de composto orgânico e aproximadamente 40 mudas nativas. Na ocasião, foi realizada ainda a feira de adoção de animais promovida pelo Cempra, resultando na adoção responsável de quatro cães.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela