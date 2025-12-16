Cultura, artesanato e boa comida: Rodeio do CTG Querência anuncia edição que vai além das disputas campeiras e artísticas

O Parque de Rodeios do Saiqui já se prepara para receber, de 08 a 11 de janeiro próximo, mais uma grande celebração da cultura gaúcha promovida pelo CTG Querência de Canela.

A entidade trabalha intensamente nos últimos ajustes para garantir um evento que una tradição, boa convivência, competições campeiras e artísticas e uma forte presença de gaúchos de todas as querências.

Um dos grandes destaques desta edição será, novamente, a tradicional Rua do Comércio, espaço que cresce a cada ano e se consolida como ponto de encontro e integração de participantes e o público. A rua reunirá expositores de acessórios gaúchos, artesanato, peças personalizadas, itens de montaria, moda tradicionalista e souvenires, criando uma verdadeira vitrine da cultura regional. A gastronomia também ganha lugar especial, com uma variedade de pratos típicos, lanches campeiros, doces caseiros e opções para todos os gostos.

Enquanto isso, a estrutura geral do rodeio avança com organização criteriosa da comissão campeira, que prepara provas tradicionais de laço, gineteada e apresentações artísticas, sempre seguindo as diretrizes do MTG.

“A proposta é promover um evento completo, capaz de acolher tanto competidores quanto famílias que desejam vivenciar um final de semana imerso nas tradições do Rio Grande do Sul, bem como a comunidade canelense e visitantes” afirma o patrão do Querência Luiz Kerschner.

O CTG reforça ainda que o acesso ao Parque de Rodeios será permitido somente a animais devidamente inspecionados pelo médico veterinário responsável, Ricardo Lopes, com exames atualizados, vacinas e GTA, mantendo a segurança e o bem-estar de todos.

As áreas de acampamento também serão organizadas conforme regulamento, garantindo harmonia, respeito ao espaço coletivo e preservação ambiental, a partir do dia 5 de janeiro.

Com fandangos quinta, sexta e sábado, provas campeiras e artísticas e uma Rua do Comércio repleta de novidades, o Rodeio de Canela promete mais uma edição memorável. A expectativa é de que tradicionalistas, visitantes e famílias encontrem no Parque Saiqui um ambiente de confraternização, cultura viva e orgulho das raízes gaúchas.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o CTG Querência pelo fone/whatApp 54.3282.2666