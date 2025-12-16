Escola Noeli de Azevedo é totalmente requalificada e entregue à comunidade do bairro Santa Marta



Depois de sofrer durante muitos anos com uma estrutura imprópria para o estudo e a aprendizagem, os alunos da Escola Noeli de Azevedo, no bairro Santa Marta, receberam na sexta-feira, dia 12, um prédio totalmente requalificado. A reforma realizada pela Prefeitura de Canela começou no início deste ano, quando o prefeito Gilberto Cezar assumiu a administração e determinou que o setor de Manutenção da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer verificasse a situação das 24 escolas municipais. Após constatar uma série de problemas estruturais na instituição e que comprometiam o ensino dos estudantes e o trabalho dos professores e funcionários, iniciaram-se as obras.

Na entrega das melhorias à comunidade, o prefeito destacou sua preocupação com o estado do educandário, quando recebeu o parecer da Secretaria de Educação. “Nossas crianças precisavam de uma estrutura digna para poderem aprender e se desenvolver”, contou durante a cerimônia, no pátio da Escola Noeli.

Alessandra Venier, diretora da Escola Noeli de Azevedo desde o início deste ano relatou que a instituição, construída em 2022 com salas modulares, dividia o espaço com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Santa Marta e com o Ginásio Carlinhos da Vila, o que dificultava a dinâmica de atividades escolares. Além disso, os acessos eram de chão batido, em dias de chuva se transformavam em barro e tudo piorava com a circulação de veículos nessas entradas. “Muitas escolas são feitas no improviso, e a educação não pode ser levada dessa forma”, afirmou a diretora na entrega do novo prédio. Ela agradeceu a importância que a atual administração dispensou para a Escola Noeli.

Também participaram da entrega das obras, a secretária de Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva; o adjunto da pasta Evandro Nunes; e o chefe do setor de Manutenção, Fladimir Bonn.

Melhorias na escola

Na cerimônia, um vídeo mostrando o antes e depois da escola municipal do bairro Santa Marta foi apresentado, evidenciando as melhorias proporcionadas como: pavimentação do pátio interno em blocos intertravados (PVS); pintura das salas de aulas, fachada e corredores; cercamento do prédio para maior segurança; climatização com instalação de ares-condicionados; instalação de praça com brinquedos; arborização do entorno e jardinagem dos acessos – com a ajuda dos alunos para o plantio de gramas e mudas de flores.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela