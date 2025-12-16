Gramado Parks e Coobrastur se unem para desenvolver o turismo em São Francisco de Paula

O Grupo Gramado Parks, um dos líderes em entretenimento e hospitalidade no Brasil, e o Grupo Coobrastur, um dos principais players de turismo por assinatura do Brasil, anunciaram uma parceria estratégica que promete incrementar o desenvolvimento turístico de São Francisco de Paula/RS.

A união estratégica dos grupos começará com a Gramado Parks assumindo a gestão do Divisa Resort, que pertence à Coobrastur, com o intuito de levar a qualidade hoteleira que tem se tornado sua marca ao resort de luxo localizado às margens da Barragem do Divisa.

O hotel desenvolvido pelo Grupo Coobrastur, que já conta com uma estrutura luxuosa, composta por quartos, chalés de luxo, cabanas em pipas de vinho e casas para hospedagem, promete entregar uma experiência ainda mais exclusiva com a chegada da gestão hoteleira da Gramado Parks, que vem se destacando com seus três hotéis sob gestão classificados entre os 10 melhores do Brasil no ranking do Trip Advisor.

A parceria estratégica entre os dois grandes grupos do turismo promete não parar por aí. As empresas prometem levar experiências de entretenimento para o local, apostando na temática da enogastronomia, além de novidades para casamentos e eventos.

Os dois grupos também confirmam que a parceria estratégica poderá envolver o desenvolvimento de novos empreendimentos turístico-imobiliários, vinícolas, bem como o desenvolvimento de sinergias entre os negócios das empresas, visto que ambas possuem um gigantesco volume de proprietários e associados em suas bases de negócios.

Para o CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber, “a parceria começa com a Gramado Parks apostando fortemente no potencial do Divisa Resort, ao qual queremos levar nosso padrão de excelência na hotelaria, com amenities e experiências diferenciadas, mas pode se desenvolver com diversas sinergias entre nossos negócios, visando entregar cada vez mais benefícios aos clientes da Gramado Parks e da Coobrastur.” O executivo finaliza dizendo que “agradece a confiança do Grupo Coobrastur e projeta muitos anos de desenvolvimento conjunto no turismo brasileiro.”

Já Carlos Lopes, Presidente da Coobrastur, destacou que “a parceria com a Gramado Parks representa muito mais do que um acordo comercial. É um marco para o empreendimento e para a região, unindo dois dos maiores grupos de turismo da Serra Gaúcha. Trata-se da união de empresas que nasceram com o propósito de entregar experiências transformadoras, cada uma com sua expertise.”

O presidente acrescenta que “a chegada da Gramado Parks ao Divisa Resort reforça nossa visão de posicioná-lo como um dos destinos ícones do turismo nacional. Estamos falando de hospitalidade, enogastronomia, entretenimento, eventos e de um local com potencial real para se tornar referência na Serra Gaúcha. É importante destacar também a fundamental participação da Tarvos Partners em todo o processo de estruturação e união entre as empresas, viabilizando uma parceria de alto potencial para todos.”

Carlos finaliza afirmando: “Se hoje celebramos o início da gestão do Divisa Resort pela Gramado Parks, amanhã estaremos celebrando novos projetos, novas experiências e novos capítulos para os milhares de proprietários e assinantes que confiam nas nossas marcas. São duas companhias com DNA de crescimento e, juntas, vamos elevar o turismo brasileiro a um novo patamar.”