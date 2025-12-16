Pagamento antecipado do IPVA 2026 começa nesta terça-feira (16) com descontos que podem chegar a 25,69%

Programas Bom Motorista e Bom Cidadão ampliam benefícios para contribuintes

A partir desta terça-feira (16/12), os proprietários de veículos já podem antecipar o pagamento do IPVA 2026 e garantir os maiores descontos do país. Quem quitar o imposto até 30 de dezembro terá desconto de 3% pela antecipação, além de evitar a atualização pela variação da UPF/RS (estimada em 4,43%), o que representa uma redução potencial de 7,11%. Somando os benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, o abatimento pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.

Quase 900 mil veículos, cerca de 22% da frota tributável, podem aproveitar o desconto máximo pagando ainda em dezembro. “É uma oportunidade para começar o ano com tranquilidade, aproveitar o 13º salário e manter as contas em dia”, destaca o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.



Além do pagamento antecipado, o IPVA 2026 oferece parcelamento em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja quitada até 30 de janeiro. Quem optar por pagar em janeiro, fevereiro ou março também terá descontos progressivos: 3%, 2% e 1%, respectivamente. Os descontos máximos de cada mês, somando Bom Motorista e Bom Cidadão, são:



Bom Motorista

O benefício do Bom Motorista premia quem dirige com responsabilidade. Os descontos variam conforme o período sem infrações:

15% : sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025

: sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025 10% : sem multas desde 01/11/2023

: sem multas desde 01/11/2023 5%: sem multas desde 01/11/2024

Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, somando R$ 235 milhões em benefícios. É um incentivo para manter a segurança no trânsito e ter maio economia.

Bom Cidadão

O programa valoriza quem pede nota fiscal com CPF. Os descontos são:

5% : 150 notas ou mais

: 150 notas ou mais 3% : entre 100 e 149 notas

: entre 100 e 149 notas 1%: entre 51 e 99 notas

Neste ano, o Bom Cidadão bateu recorde: são 908 mil veículos contemplados, totalizando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.

Atenção à consulta do valor do IPVA e aos dados do beneficiário

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do Pix. Antes de efetuar o pagamento, é importante verificar as informações do destinatário, que são as seguintes:

Nome: IPVA SEFAZ/RS

IPVA SEFAZ/RS CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

87.958.674/0001-81 Instituição: Bco do Estado do RS S.A

Bco do Estado do RS S.A Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Outras informações no site da Receita Estadual.

Sobre o IPVA 2026

Quem paga IPVA? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.



Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do veículo nos bancos credenciados ou gerar o QR Code pelo site ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.



Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code? No aplicativo IPVA RS, disponível na App Store e Google Play, ou no site da Receita Estadual .



Atenção a golpes : antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário.



: Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de Pix disponível em mais de 760 instituições.



Alíquotas do IPVA 2026 3% – automóveis e camionetas 2% – motocicletas 1% – caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação

