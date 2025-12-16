Quanto cada município da Região pode receber do IPVA 2026?

Governo do Estado divulga previsão de arrecadação do IPVA 2026 por município no RS

Junto com o calendário de pagamento do IPVA 2026, o Governo do Rio Grande do Sul divulgou também a expectativa de arrecadação por município, com base na frota de veículos tributados em cada cidade. Os dados permitem visualizar o impacto direto do imposto nas finanças municipais e quanto cada prefeitura pode ter de retorno com o tributo. Veja os números das cidades da Região das Hortênsias e do Vale do Paranhana.

Previsão de arrecadação nas cidades da Região

Município Veículos tributados Valor previsto Gramado 19.696 R$ 34.167.350,94 Canela 19.099 R$ 28.128.694,82 Igrejinha 13.296 R$ 17.735.786,95 São Francisco de Paula 7.276 R$ 11.750.676,24 Três Coroas 8.707 R$ 9.899.608,23

Os valores representam o total estimado de IPVA incidente sobre os veículos licenciados em cada município.

Quanto efetivamente fica com o município

Pela regra constitucional de repartição do IPVA, 50% do valor arrecadado pertence ao município onde o veículo está emplacado, enquanto os outros 50% ficam com o Estado.

Entretanto, há uma ressalva importante: 20% da cota municipal é automaticamente destinada ao FUNDEB, fundo voltado ao financiamento da educação básica. Isso significa que parte do recurso que retorna ao município já possui destinação obrigatória, não ficando totalmente livre para uso no orçamento local.

Inadimplência acende sinal de alerta

Além da previsão de arrecadação, os dados de inadimplência do IPVA 2025 chamam atenção e ajudam a dimensionar o que pode, de fato, entrar no caixa em 2026.

Município Inadimplência Canela 8,09% Gramado 7,19% São Francisco de Paula 6,59% Três Coroas 6,48% Igrejinha 5,79%

A inadimplência impacta diretamente a arrecadação efetiva, reduzindo os recursos disponíveis tanto para o Estado quanto para os municípios. Em cidades onde o IPVA representa uma fatia importante da receita, o não pagamento compromete investimentos e a manutenção de serviços públicos.