Show de drones será atração especial em desfile do 40° Natal Luz de Gramado

Em comemoração aos seus 40 anos, o Natal Luz de Gramado terá mais uma atração inédita no próximo domingo, dia 21. O encerramento do Grande Desfile de Natal será coroado com um surpreendente show de drones. Serão aproximadamente 10 minutos de apresentação no céu, com 1.100 drones sincronizados formando figuras natalinas e elementos que fazem referência aos 40 anos do Natal Luz e à cidade de Gramado. O espetáculo tecnológico é resultado de uma parceria entre a empresa Droneportos do Brasil, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Gramado e a Gramadotur.

O show será realizado sobre o Parque Knorr e poderá ser visto pelo público que estiver ao longo da Avenida das Hortênsias ou em outros pontos centrais da cidade. A ação será integrada ao desfile, com trilha sonora, luzes e voos coreografados, em uma experiência visual exclusiva. “Esse será um momento simbólico que conecta tradição e inovação. É um presente que marca a história do Natal Luz com um espetáculo que une arte, tecnologia e emoção”, afirma o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, André Castilhos.

A Droneportos do Brasil é uma das empresas participantes do Sandbox Regulatório de Gramado, uma política pública que permite o teste de soluções tecnológicas e inovadoras em ambiente real, com segurança jurídica e apoio do poder público. O projeto-piloto da empresa, que testa um sistema de entregas por drones na cidade, também será apresentado de forma simbólica: ao final do desfile, o Papai Noel fará a entrega de um presente de Natal com auxílio de um drone, em frente à Igreja São Pedro.

O 40° Natal Luz de Gramado, que continua até 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura.