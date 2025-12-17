Brigada Militar de Canela realiza formatura de 455 alunos do PROERD

A Brigada Militar realizou, na noite de terça-feira (16/12), a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) no município de Canela, em uma solenidade marcada por emoção, compromisso e integração com a comunidade.

O evento ocorreu na Praça João Corrêa, reunindo autoridades civis e militares, educadores, familiares e a comunidade. Ao todo, 455 alunos, oriundos de 10 escolas do município, distribuídos em 17 turmas, concluíram o programa e receberam seus certificados de formatura. As aulas do Proerd, neste semestre, foram ministradas pelo Soldado PM Juliano Fiuza do Amaral.

Desenvolvido pela Brigada Militar em parceria com as escolas, famílias e instituições locais, o PROERD tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre a prevenção ao uso de drogas e à violência, fortalecendo valores como responsabilidade, respeito, cidadania e tomada de decisões seguras.

Durante a solenidade, os formandos realizaram o compromisso do PROERD, reafirmando publicamente a escolha por uma vida saudável e longe das drogas e da violência. Também houve a entrega de premiações para alunos que se destacaram em redações, apresentações simbólicas e a participação do mascote do programa, o Leão, reforçando o caráter educativo e lúdico da iniciativa.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, representantes do Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Câmara de Vereadores, secretarias municipais e entidades parceiras, evidenciando o apoio institucional ao programa e a importância da prevenção como política pública de segurança.

A Brigada Militar destaca que o PROERD é uma ferramenta fundamental na construção de uma sociedade mais segura, atuando de forma preventiva e aproximando a polícia da comunidade escolar e das famílias. Atualmente, o programa está presente em todos os estados do Brasil e em diversos países, consolidando-se como referência em educação preventiva.

Em 2025, a Brigada Militar de Canela, mais uma vez, alcançou todos os 5º anos de todas as escolas da rede pública e particular. A formatura em Canela reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a proteção das crianças e adolescentes e com o fortalecimento de uma cultura de paz no município.