Feirinha de Canela busca apoio popular para fortalecer cultura e etnoturismo

A Feira Ecológica e Cultural de Canela, carinhosamente chamada de Feirinha, volta a buscar apoio por meio de emenda impositiva no edital Participa, da deputada federal Denise Pessoa. Pelo segundo ano consecutivo, o espaço concorre com um projeto voltado à valorização da cultura, da diversidade e do etnoturismo, pilares que marcam a identidade da feira ao longo de sua trajetória.

Em 2024, na primeira edição do Participa, a Feirinha chegou perto da classificação com o projeto de Etnoturismo, ficando em 13º lugar entre centenas de propostas inscritas. Na ocasião, apenas dez projetos foram contemplados. Neste ano, a expectativa é diferente e vem acompanhada de uma proposta ainda mais conectada com a comunidade.

Reconhecida como Ponto de Cultura certificado pelo Governo Federal, a Feira apresenta agora o projeto “Tecendo Cultura na Feirinha”, que busca fortalecer a programação cultural realizada aos sábados, dia tradicional de funcionamento. A proposta prevê a realização de sete grandes eventos, reunindo diferentes expressões artísticas, ações inclusivas e uma programação marcada pela riqueza cultural.

A presidente da Associação, Daniela Reginatto, destaca a importância da mobilização popular para que o projeto avance para a próxima fase. Segundo ela, o voto da comunidade é fundamental para que a Feirinha siga crescendo e cumprindo seu papel social, cultural e ambiental, levando não apenas alimentação saudável, mas também experiências que alimentam a alma.

A votação segue aberta até esta sexta-feira, dia 19, sendo permitido apenas um voto por CPF. Para participar, basta acessar o site do Participa, fazer um cadastro rápido e buscar pelo nome do projeto “Tecendo Cultura na Feirinha”.

O link direto é: https://participa.denisepessoa.com.br/processes/participa-2026/f/8/proposals/1238

Além da mobilização pelo projeto, a Feirinha de Canela terá programação especial de Natal neste sábado, reforçando seu compromisso com a cultura, o encontro comunitário e a valorização dos saberes locais. A agenda completa pode ser acompanhada pelo Instagram @feirinhacanela.