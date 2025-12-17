Formatura no Cidica: alunos concluem cursos profissionalizantes gratuitos em Canela



Onze alunos dos cursos profissionalizantes do programa RS Qualificação, em Canela, concluíram a formação nesta segunda-feira, dia 15, em cerimônia de formatura realizada no Centro Integrado de Inovação e Desenvolvimento (Cidica). Os formandos se capacitaram em Técnicas de Atendimento de Excelência para Garçom; Rotinas Administrativas; e Técnicas do Serviço de Camareira em Meios de Hospedagem. Ao todo, 24 pessoas finalizaram os cursos.



Ofertados pelo programa RS Qualificação do Governo do Estado, os cursos foram oferecidos por meio de parceria da Prefeitura de Canela com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional. O Senac Gramado ministrou a formação. Ao todo, sete pessoas se capacitaram como garçons, oito se prepararam na área de rotinas administrativas e nove se especializaram como camareiras.



As capacitações gratuitas visam fortalecer a empregabilidade local, considerando as características econômicas da região, por isso, “em Canela, o foco foram, principalmente, áreas ligadas ao ramo hoteleiro, gastronômico e turístico”, explica a diretora do Cidica, Gabriela Thomazi Cézar.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela