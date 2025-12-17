Polícia Civil apreende armas de fogo e prende suspeito em flagrante em Gramado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, cumpriu nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado no município. Durante a ação, foram apreendidas duas armas de fogo em desacordo com a legislação vigente.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Gramado, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, com a adoção de todas as providências legais cabíveis.

A delegada Fernanda Seibel Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, destacou que a ação é resultado do trabalho contínuo e integrado da equipe policial, voltado à repressão qualificada e à segurança da comunidade gramadense.