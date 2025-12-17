Polícia Civil prende investigado por roubo em São Francisco de Paula

A Polícia Civil de São Francisco de Paula cumpriu, na tarde desta terça-feira, por volta das 14h, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos investigado pelo crime de roubo majorado.

O suspeito é apontado como integrante de uma ação criminosa praticada por duas ou mais pessoas, com emprego de arma branca e arma de fogo. O crime ocorreu no dia 2 de dezembro de 2025, por volta das 4h30, no município.

Na ocasião, seis pessoas foram vítimas, sendo três roubos consumados e três tentados. As vítimas aguardavam o ônibus da empresa onde trabalham no momento da abordagem.

Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e, em seguida, será recolhido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.