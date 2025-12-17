Show de Roberto Carlos em Gramado arrecadou duas toneladas de alimentos com ingresso solidário

Gramado recebeu o cantor Roberto Carlos para a gravação do tradicional especial de fim de ano da Rede Globo na última sexta-feira (12). O evento, que integrou a programação do 40° Natal Luz, teve um impacto social significativo, resultando na arrecadação de cerca de duas toneladas de alimentos. As doações foram feitas por quem optou pelo ingresso solidário, em uma ação de arrecadação coordenada pelas equipes da Secretaria da Cidadania e Assistência Social, do Gabinete da Primeira-Dama e da Gramadotur.

Parte do volume arrecadado será destinado a mais de dez entidades gramadenses que atuam nas áreas da saúde, reabilitação, assistência social e atendimento ao idoso. “Estamos distribuindo os alimentos para instituições do nosso município, que estão muito gratas por esse apoio. Ficamos felizes quando a parceria com o Natal Luz também se transforma em ajuda concreta para a nossa comunidade”, afirma Suzana Strassburger, diretora do Gabinete da Primeira-Dama.

Outra parte dos alimentos será utilizada para complementar as cestas básicas distribuídas pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). “Com essa arrecadação, conseguimos reforçar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo um suporte mais completo e digno”, destaca o secretário da Cidadania e Assistência Social, Ilton Gomes.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, o show do cantor traz uma contribuição imensurável para a divulgação de Gramado. “Além de toda a visibilidade para o destino, ainda estamos ajudando famílias e entidades gramadenses. É mais uma ação social do 40° Natal Luz”, diz Rosa Helena.

O 40° Natal Luz de Gramado, que continua até 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.