Big Land inaugura operação no Wonder Park, em Foz do Iguaçu

De Canela, na Serra Gaúcha, para Foz do Iguaçu, o parque Big Land oferece diversão em tamanho gigante.

O Big Land, atração que já é sucesso em Canela, onde mantém um parque na Estação Campos Canella e também uma operação no Alpen Park, amplia sua atuação e passa a integrar, com exclusividade, o Wonder Park Foz, em Foz do Iguaçu, um dos principais complexos de entretenimento do Brasil.

A inauguração da Big Land em Foz do Iguaçu aconteceu na noite de 15 de dezembro e marcou a chegada da mais nova atração do complexo. O evento reuniu jornalistas locais, influenciadores e representantes do trade turístico da Tríplice Fronteira, consolidando um novo e importante capítulo tanto para a história do parque quanto para o turismo do destino.

Reconhecido como o primeiro parque de brinquedos e jogos gigantes do mundo, o Big Land leva ao Wonder Park uma proposta inédita fora da Serra Gaúcha. A atração convida adultos e crianças a vivenciarem um universo de brinquedos e jogos clássicos em escala gigante, despertando memórias afetivas e proporcionando momentos de interação, diversão e encantamento.

Para os irmãos Sandro e Denis Schaulet, dos idealizadores do Big Land, a chegada a Foz do Iguaçu representa um movimento estratégico. Segundo ele, “o Big Land nasceu com o propósito de gerar conexão entre pessoas, através da brincadeira e da nostalgia. Ver esse projeto chegar ao Wonder Park Foz, um complexo que respira inovação, é a certeza de que escolhemos o lugar certo para essa nova etapa”.

Presente na inauguração, o secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Jim Petrykowski, destacou a importância da nova atração para o destino. Conforme o secretário, “Foz do Iguaçu se fortalece quando recebe atrações criativas, inovadoras e que ampliam o tempo de permanência do turista na cidade. O Big Land agrega valor ao nosso destino e reforça Foz como referência em turismo de experiências”.

De acordo com Paula Adriana Canella, diretora de marketing e comercial do Wonder Park Foz, a inauguração está alinhada à estratégia do complexo e afirma: “O Big Land chega para complementar nosso mix de atrações exclusivas. Nosso objetivo é oferecer experiências completas, que encantem diferentes perfis de visitantes e posicionem o Wonder Park Foz como um dos principais polos de entretenimento do país”.

A nova atração já está aberta ao público e promete se tornar mais um forte motivo para visitar Foz do Iguaçu e vivenciar experiências únicas no Wonder Park Foz.

Após a inauguração em Foz do Iguaçu, os irmãos Sandro e Denis Schaulet, idealizadores do Big Land, já avançam no desenvolvimento de um novo projeto: a implantação de um grande parque na Serra Gaúcha.