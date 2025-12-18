Bloco Sebo nas Canelas leva cultura, alegria e inclusão a escolas e espaços comunitários de Canela

O Bloco Sebo nas Canelas segue movimentando Canela com uma série de atividades culturais que vêm envolvendo crianças, jovens e adultos em diferentes pontos do município. A programação recente passou por três escolas municipais e pelo Centro Social Padre Franco, reunindo teatro de bonecos com o grupo Os Bichões, apresentações com tambores, capoeira e muita interação com o público.

As ações chamaram a atenção pelo envolvimento das comunidades escolares, especialmente pelo entusiasmo das crianças, que participaram ativamente das atividades culturais propostas pelo projeto.

Outra iniciativa de destaque ocorreu na Escola Municipal Santa Terezinha, em parceria com o Canella Cineclube. Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) assistiram ao curta-metragem Recife Frio, dirigido por Kleber Mendonça Filho, cineasta conhecido por obras como Bacurau e O Agente Secreto. A atividade proporcionou contato com o cinema nacional e estimulou reflexões a partir da linguagem audiovisual.

No Parque do Palácio, o projeto promoveu ações com tradução em Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a inclusão. A programação incluiu uma palestra com Emerson, representante da Coocamarh (Cooperativa de Catadores de Resíduos), com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Frozi, além de uma oficina de capoeira ministrada pelo professor Itamar Pacheco.

A iniciativa é coordenada por Jeferson Rodrigues e integra um projeto aprovado no Edital 29/2024 Culturas Populares – PNAB RS. A produção é da Movimento é Arte, com financiamento do Pró-Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Canela.

As próximas atividades do Bloco Sebo nas Canelas podem ser acompanhadas pelo perfil @blocosebonascanelas no Instagram.