Confira o funcionamento dos serviços públicos municipais em Canela durante o recesso de final de ano

A partir do próximo dia 24, véspera de Natal, e até 4 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Canela estará em recesso, ocorrendo a suspensão do expediente nas repartições, sem a prestação de serviços públicos não considerados essenciais. Neste período, pastas como a de Saúde, Trânsito e Meio Ambiente manterão equipes de plantão, que poderão ser acionadas via telefone em caso de necessidade.

O recesso foi definido pelo Decreto nº 10.937, em que foram indicadas as datas de suspensão de expediente nos serviços públicos, bem como as exceções relativas aos setores considerados essenciais.

Confira abaixo como será o funcionamento dos órgãos municipais durante as festas de final de ano no município:

Saúde

Na rede municipal de saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), salas de vacina, o transporte de pacientes, a Farmácia Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e a academia de saúde estarão abertas para atendimentos de rotina nos dias 29 e 30 de dezembro, estando fechadas nos demais dias do recesso. Casos de urgência e emergência devem ser encaminhados para o Hospital de Caridade de Canela, que terá funcionamento normal.

Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Apenas o Plantão Social manterá plantão no período de recesso, podendo ser acionado pelos serviços de proteção social do município. O mesmo vale para benefícios eventuais (acolhimento, auxílio-funeral, entre outros), que poderão ser solicitados pelas funerárias e forças de segurança pública. O Conselho Tutelar manterá plantão durante todo o período pelo telefone (54) 9 8133-0820.

Educação, Esporte e Lazer

O expediente estará suspenso até 4 de janeiro, sem sistema de plantão. As escolas infantis e de ensino fundamental entraram em férias nesta semana, e permanecerão fechadas durante o mês de janeiro. A partir de 4 de fevereiro, as secretarias escolares retomam o funcionamento em regime de plantão, concentrando o atendimento em duas unidades – nas Escolas Sylvio Hoffmann e Diva Pedroso. O ano letivo na educação infantil retorna em 10 de fevereiro. No ensino fundamental, na sequência, no dia 18.

Meio Ambiente e Urbanismo

O recolhimento de resíduos domiciliares continuará no recesso, sem interrupções, conforme o cronograma. A coleta de resíduos verdes será mantida também, deixando de acontecer apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados. Em caso de não ser realizado o recolhimento de lixo, a orientação é informar a Divisão de Coleta Seletiva pelo número (54) 9 9119-6412. A empresa Serra Ambiental é o contato sobre resíduos volumosos pelo telefone (54) 9 9676-5994.

O cemitério municipal também manterá funcionamento normal, com sistema de plantão no recesso.

O Centro de Proteção Animal (Cempra), estará com recolhimento de animais suspenso durante o período de festas de final de ano. Casos de maus-tratos devem ser denunciados à Patram, Brigada Militar ou Bombeiros. O telefone de plantão indicado é o do setor de Fiscalização do Município, no número (54) 9 9176-9498.

Trânsito, Transportes e Fiscalização

A pasta funcionará em regime de plantão. Os agentes de trânsito poderão ser acionados pelo número (54) 9 9153-5251, enquanto a Fiscalização de Trânsito atenderá pelo telefone (54)9 9176-9498.

Turismo e Cultura

O Departamento de Eventos informou que durante o período de recesso, os atendimentos e demandas relacionadas às programações da cidade serão realizados por meio digital, pelo WhatsApp (54) 3282-5190. Não haverá atendimento presencial.

A Central de Informações ao Turista atenderá em horário normal no recesso. Durante a semana estará aberta das 8h às 12h e das 13h às 17h30, e aos finais de semana das 10h às 16h.

Os Fornos da Praça João Corrêa manterão o funcionamento de acordo com a programação do 38º Sonho de Natal. Atenderão de terça a quinta-feira, das 9h às 19h, e nas sextas, sábados e domingos das 9h às 21h.

Obras, Serviços Urbanos e Agricultura

As equipes que realizam a limpeza das ruas continuarão trabalhando normalmente. Setores que trabalham na drenagem, motoristas e operadores de máquinas estarão de sobreaviso no período, para o caso de ser necessário o acionamento. O Departamento de Agricultura estará fechado.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela