Edição 700, de 18 de dezembro de 2025

Uma edição histórica. Um ponto de virada.



– Edição 700, a última edição

A Folha encerra o ciclo das edições semanais e anuncia um novo foco: jornalismo multiplataforma, mais ágil, mais presente e conectado aos novos hábitos de consumo de informação.

Página 28



– Cartinhas ao Papai Noel mantêm viva a magia solidária do Sonho de Natal de Canela

Em meio às luzes e espetáculos, a essência do Natal segue nos gestos simples: adotar uma cartinha é transformar pedidos humildes em cuidado, empatia e dignidade.

Página 6



– Big Land inaugura operação no Wonder Park, em Foz do Iguaçu

Empreendimento que nasceu em Canela expande fronteiras e leva diversão em tamanho gigante para um dos principais destinos turísticos do país.

Página 8



– Polícia Civil de Canela divulga dados da criminalidade em 2025

Ano registra os menores índices da série histórica, reforçando o impacto das ações integradas de segurança no município.

Página 27



– Brigada Militar de Canela forma 455 alunos no PROERD

Educação, prevenção e cidadania como pilares de um futuro mais seguro.

Página 26

