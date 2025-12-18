Inclusão: espetáculos do Sonho de Natal desta sexta-feira celebram o amor na diversidade

Um momento mágico, sensível e inteiramente inclusivo marca a programação do 38º Sonho de Natal de Canela nesta sexta-feira, dia 19. Os espetáculos que sobem ao Multipalco da Praça João Corrêa convidam o público a vivenciar a verdadeira essência do Natal, fundamentada na diversidade, no amor e na união. O Ballet das Mãos e o Natal Encantado da Apae de Canela, abordam de forma lúdica e emocionante reflexões fundamentais sobre inclusão e respeito às diferenças.

Ballet das Mãos

Pela primeira vez na história do Sonho de Natal de Canela, o palco recebe uma apresentação bilíngue, sensorial e pedagógica, na qual a música ganha corpo, o silêncio ganha voz e as mãos aprendem a dançar. Criado em 2019, o Ballet das Mãos se reinventa nesta edição com a participação inédita de Letícia e Bibiana Francisco, mãe e filha, que transformam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em dança por meio das mãos, da emoção e da poesia visual.

O espetáculo propõe uma experiência em que a dublagem acontece além da voz, manifestando-se no corpo e na harmonia entre som e silêncio, onde cada sinal se torna uma nota invisível. “Quando as mãos dançam, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser linguagem”, destaca Bibiana.

A apresentação é realizada pela Semearhis, referência nacional em inclusão, empregabilidade e acessibilidade, e acontece nesta sexta-feira, dia 19, às 18h30.

06_12_2025_38SonhodeNatal_Multipalco, Atracoes Culturais, Natal Encantado APAE. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

Natal Encantado

O espetáculo “Natal Encantado – Sons do Brasil”, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Canela, promete novamente emocionar o público com magia e inclusão. A apresentação ocorre nesta sexta-feira, 19 de dezembro, às 20h, no Multipalco da Praça João Corrêa.

Totalmente desenvolvido e produzido pela Apae de Canela, o espetáculo conta com a participação de 45 pessoas, entre atores e equipe de apoio, todos integrantes da instituição. A narrativa acompanha crianças que percorrem o país com um livro de fotos do avô, em busca das diferentes formas de celebrar o Natal pelo Brasil.

Patrocinadores

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela