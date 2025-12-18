Natal Gaúcho, em São Chico, apresenta o Tchê Noel em programação que resgata a identidade serrana

Em São Francisco de Paula, o Natal deste ano assume a identidade e a cultura regional com o Natal Gaúcho. A programação e a decoração da cidade introduziram o Tchê Noel, irmão gêmeo do Papai Noel, que se encantou pelos Campos de Cima da Serra e passou a entregar presentes vestido de chapéu, bota e bombacha. O personagem segue presente nas Paradinhas de Natal aos sábados e domingos e foi protagonista de dois grandes espetáculos realizados nos dias 13 e 20 de dezembro, que narram sua história e sua integração ao folclore serrano. Nas mesmas datas, o Coro Municipal de São Francisco de Paula apresentou sua tradicional performance de Natal, com repertório clássico sob regência do maestro Giovani Costa. Toda a programação é gratuita.

Espetáculo Alma de Natal | Cores em Sentimentos

O espetáculo Alma de Natal, apresentado nos dias 13 e 20 de dezembro, teve direção artística do grupo folclórico Ana Terra, reconhecido em todo o estado, e contou com a participação especial do ator, diretor, roteirista e dublador Oscar Simch como Papai Noel, o irmão gêmeo do Tchê Noel. Com trajetória consolidada na TV, no teatro e no cinema, Simch integrou produções como Homens de Perto e A Casa das Sete Mulheres. A montagem utilizou três palcos simultâneos, grande elenco de bailarinos e estrutura cênica premium. A entrada foi gratuita.

Sinopse

Depois de viver um Natal inesquecível em São Chico, Tchê Noel retorna à sua fábrica mágica tomado pela saudade. Inspirado por tudo o que viveu junto ao povo serrano, decide criar algo ainda mais especial para a nova noite de Natal. Ao lado dos inseparáveis duendes Pirim e Lipim, busca uma forma de presentear São Chico com algo que vá além do material: presentes da alma. O espetáculo traz em seu enredo prendas, índios, negros e imigrantes que fizeram parte da história do Rio Grande do Sul.

Grupo Ana Terra

O Grupo Ana Terra foi criado em São Francisco de Paula por Ana Rita Valim Santos, com o propósito de renovar a projeção folclórica gaúcha sem romper com suas raízes. Inspirado na força feminina retratada na obra O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, o grupo alia tradição e liberdade criativa, incorporando novos sapateados, sarandeios e elementos cênicos que ampliam a expressividade da dança gaúcha. Formado por bolsistas que recebem aulas gratuitas e apoio para seus estudos, o Ana Terra já realizou centenas de apresentações no Rio Grande do Sul, em outros estados e em eventos internacionais. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como uma das referências culturais da Serra Gaúcha, com forte compromisso com a história, a arte e a identidade do Rio Grande do Sul.

Oscar Simch

Oscar Simch é ator, diretor, roteirista e dublador, com cerca de quatro décadas dedicadas às artes cênicas. Gaúcho, construiu carreira versátil que transita de montagens clássicas, como Édipo Rei, a grandes sucessos populares, como Homens de Perto, que permaneceu mais de dez anos em cartaz. No monólogo CuriosaMente, une ciência, história e humor em formato autoral. No audiovisual, participou de filmes como Lua de Outubro e O Maníaco do Facebook, além de produções infantis e programas de TV. É reconhecido pela presença marcante no palco e pelo domínio narrativo.

Paradinhas de Natal

Até o dia 4 de janeiro, as Paradinhas de Natal seguem como um dos destaques da programação. Aos sábados, acontecem na Avenida Júlio de Castilhos, e aos domingos, no Lago São Bernardo. As apresentações reúnem banda, bailarinos e o Tchê Noel em um espetáculo itinerante com direção artística do Studio Atittude. Todas as atividades são abertas ao público.

Serviço

Natal Gaúcho

De 6 de dezembro a 4 de janeiro

Programação gratuita

Paradinhas de Natal

Sábados, às 15h, na Avenida Júlio de Castilhos

Domingos, às 15h, no Lago São Bernardo

Coro Municipal de São Francisco de Paula

20 de dezembro, às 19h, no Centro Municipal de Eventos

O espetáculo Alma de Natal | Cores em Sentimentos teve produção de Santini Arquitetura Conceitual, direção artística do Grupo Ana Rita e participação do Grupo Ana Terra. As Paradinhas de Natal, com a presença do Tchê Noel, têm direção do Estúdio Atittude. O Tchê Noel é uma idealização da Santini Arquitetura Conceitual.

O Natal Gaúcho de São Chico é uma realização da Prefeitura de São Francisco de Paula, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com financiamento do Pró Cultura RS, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, produção da Santini Arquitetura Conceitual e apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul.