Neste sábado, o Grupo Ana Terra sobe ao palco para encantar o Natal Gaúcho

Em São Francisco de Paula, o Natal deste ano ganha força regional com a chegada do Natal Gaúcho. A cidade apresenta ao público o Tchê Noel, irmão gêmeo do Papai Noel, que se encantou pelos Campos de Cima da Serra e passou a entregar presentes vestido de chapéu, bota e bombacha. O personagem é destaque no espetáculo, que narra sua história e sua integração ao folclore serrano. No dia 20 de dezembro (sábado) acontece a revelação da sua origem: gaúcho. Nessa mesma data, o Coro Municipal de São Francisco de Paula realiza sua tradicional apresentação de Natal, sob regência do maestro Giovani Costa. Todas as atividades são gratuitas.

O espetáculo Alma de Natal, tem direção geral e artística de Ana Rita Valim Santos, com elenco do grupo de bailarinos Ana Terra, reconhecido em todo o Brasil. Depois de viver um Natal inesquecível em São Chico, Tchê Noel retorna à sua fábrica mágica tomado pela saudade e assim cria um rancho gaúcho para se sentir mais próximo das suas origens. Inspirado por tudo o que viveu junto ao povo serrano, ele decide criar algo ainda mais especial para a noite de Natal. Ao lado dos inseparáveis duendes Pirim e Lipim, ele busca uma forma de presentear São Chico com algo surpreendente, que vá além do material: os presentes da alma. Personagens criados, em 2024 pelo Santini Group, neste ano de 2025, juntam-se ao roteiro de Ana Rita, no texto Alma de Natal.

Grupo Ana Terra

O Grupo Ana Terra, criado em 1998 em São Francisco de Paula pela bailarina e coreógrafa, Ana Rita Valim Santos, nasceu do desejo de renovar a projeção folclórica gaúcha sem romper com suas raízes. Inspirado na força feminina retratada na obra O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, o grupo combina tradição e liberdade criativa, incorporando novos sapateados, sarandeios e elementos cênicos que ampliam a expressividade da dança gaúcha. Formado por bolsistas que recebem aulas gratuitas e apoio para seus estudos, o Ana Terra já realizou centenas de apresentações no Rio Grande do Sul, em outros estados e em eventos internacionais, destacando-se pela energia cênica, pelo cuidado estético e pela capacidade de emocionar públicos diversos. Em mais de duas décadas de atuação, consolidou-se como uma das referências culturais da Serra Gaúcha, mantendo vivo o compromisso com a história, a arte e a identidade do Rio Grande do Sul. O grupo faz parte do projeto do Governo do Estado “O Sul te Espera”, voltado à promoção dos destinos gaúchos e ao fortalecimento do turismo como vetor estratégico de desenvolvimento econômico, social e cultural.

O texto Alma de Natal, de Ana Rita Valim Santos, fala sobre os valores do serrano. “Tempo atrás eu tinha ideia de fazer um espetáculo inovador, trazendo a riqueza cultural e natural dos Campos de Cima da Serra. Eu via a beleza das cores da nossa fauna e flora e observei o significado destes elementos, para a montagem cênica de um espetáculo sobre o espírito natalino. Depois de assistir este espetáculo as pessoas irão sentir, no seu dia a dia, a força da natureza retratada no palco. São cores e sentimentos que vem junto ao coração com todo este universo, porque a natureza nos presenteia assim. Temos que cuidar do nosso ambiente natural para que este presente continue acontecendo”, acrescentaAna Rita, que tem 38 anos de trabalho artístico e espetáculos em São Chico.

Distribuição de araucárias

Dentro da proposta de preservar a natureza e valorizar as belezas naturais de São Francisco de Paula, o espetáculo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, fez uma parceria com a Estufa-Viveiro da Reserva Pró-Mata, da PUCRS. em São Francisco de Paula, para distribuir mudas de araucárias para o público presente.

A estufa-viveiro tem capacidade inicial para produzir, anualmente, cerca de 2 mil mudas de araucária (Araucaria angustifolia), espécie símbolo da região e classificada como ameaçada de extinção. A iniciativa fortalecerá as ações de restauração ecológica, educação ambiental e projetos científicos desenvolvidos no Pró-Mata na região dos Campos de Cima da Serra.

Serviço:

Espetáculo Alma de Natal | Cores em Sentimentos

20 de dezembro, abertura dos portões a partir das 19h. Apresentação do Coral às 19h30min e iInício do espetáculo Alma de Natal, às 20h.

Centro de Eventos de São Francisco de Paula –

Entrada gratuita

FICHA TÉCNICA:

Direção Geral: Ana Rita V. Santos

Direção Artística: Ana Rita V. Santos

Coreografias: Ana Rita V. Santos

Figurinista: Ana Rita V. Santos

Texto: Ana Rita V. Santos

Elenco Principal: Grupo Ana Terra

Participação Especial: Academia Ana Rita e Coral Municipal de São Francisco de Paula

Artistas Convidados:

Tchê Noel – Henrique Lago

Pirim – Damiel Brocker

Lipim – Alexei Goldemberg

Papai Noel – Oscar Smich

Realização: Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula/Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Criação, Conceito e Produção: Santini Group

Financiamento: Pró Cultura/Secretaria de Cultura RS

Apoio:

Restaurante Bono Manggiare

Parador Hampel

Restaurante Castelli