ONDE ESTÁ O AMOR? | Pão de Judá

Diante das guerras, dos conflitos familiares, da violência e da corrupção que, diariamente, enxergamos, muitos dizem: “Este mundo é desumano! Não há mais amor!”. Há uma passagem bíblica que relata um discurso de Jesus sobre o futuro. Futuro esse, que nós vivemos hoje. Jesus disse: “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos” (Mateus 24:12).

Se olharmos para a sociedade, veremos que realmente não há mais amor. Se olharmos para as famílias, veremos divórcio e filhos revoltados, se drogando, se prostituindo e até mesmo matando. Se olharmos para as escolas, veremos professores desvalorizados e alunos sem expectativa de melhora. Onde está o amor? Vemos muita manifestação de maldade e nenhuma manifestação de amor. Você sabe o que isso significa? Significa que a maldade se multiplicou no coração dos homens. Sim, a maldade cresceu dentro de nós.

Sabemos que maldade é algo que não flui de Deus. Então, o que aumentou dentro de nós é contrário ao Senhor. Por exemplo: a ira, o orgulho, a inveja, a autossuficiência, o desejo de glória e até mesmo a ideia de que tudo está bem e, por isso, não há necessidade de frequentar a Igreja, são provas de que a maldade cresceu dentro de nós. O que podemos fazer? O que é necessário para livrar-se da maldade e receber o amor?

Em Tiago 1:22 está escrito: “Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos”. A única solução para nossa vida e para o mundo é a busca de conhecimento de Deus e obediência aos Seus mandamentos. Se quisermos cooperar na criação de um mundo melhor, precisamos permitir que tudo o que se opõe a Deus, e que está dentro de nós, seja removido. Pode parecer loucura, mas a melhor coisa que você pode fazer para mudar o mundo é conhecer a Palavra do Senhor para que ela mude o seu interior.

Tudo o que vemos fora de nós é resultado do que há dentro de nós. Por isso, é tolice realizar muitas obras externas na tentativa de melhorar as pessoas e situações. Somente Deus é amor. Somente Deus é capaz de destruir a maldade. Somente Deus transforma o coração do homem. A reestruturação do mundo é uma obra que apenas Deus pode realizar. Coopere com Ele! Diariamente leia a Bíblia e extraia dela princípios a serem aplicados no seu falar, sentir, pensar e agir. Faça sua parte, pois Deus sempre fará a dEle!

